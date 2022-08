Google Stadia: Gerüchte um Einstellung sind frei erfunden

Über das Wochenende machten Gerüchte die Runde, laut denen Google seinen Cloud-Gaming-Dienst Stadia einstampfen wolle. Angeblich, so wurde von einem selbsternannten Insider namens „Donny Jepp“ verbreitet, werde Google Stadia schon Ende des Sommers 2022 als Plattform begraben. Nun ist in der Tat bekannt, dass der Dienst in Bezug auf die Nutzerzahlen weit hinter den internen Erwartungen zurückgeblieben ist. Deswegen gab Google unter anderem sein zunächst mit viel Tamtam aus dem Boden gestampftes Entwicklerstudio wieder auf und verabschiedete sich auch von dem Gedanken, sich Exklusivtitel zu sichern. Doch zu Ende ist es mit Stadia so schnell dann doch wieder nicht.

Der erwähnte Nutzer berief sich auf Kontakte zu Google-Mitarbeitern, die in Kalifornien bei einem Seminar für Retail-Mitarbeiter ihre Pläne erklärt hätten. Google fand diese hanebüchene Falschmeldung wohl selbst eher amüsant und reagierte daher über das offizielle Stadia-Twitter-Konto sehr sarkastisch.

Just a heads up

Old coworker of mine is now one of the social managers for Google. They had a pretty large seminar in California this past weekend, and long story short you now can play Wavetale at no additional cost on Stadia Pro until August 1: https://t.co/2O6P0Kd8Kd pic.twitter.com/Hjo0pvARKx

