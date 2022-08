ADEPT Holo Edition Gaming-Chair im Test

Anzeige

Einleitung

Ende Mai bekamen wir von der neu gegründeten Firma ADEPT GmbH eine Anfrage, ob wir denn Interesse an einem neuen ergonomischen Gaming-Stuhl haben. Das Ziel der Firma ist es, höchste ergonomische und qualitative Ansprüche im Bereich der Gaming-Stühle zu erfüllen und zusätzlich auf geringe CO₂-Emissionen bei der Produktion zu achten. Produziert wird der ADEPT Gaming-Stuhl in Mittelfranken in der Nähe von Nürnberg. Somit sprechen wir hier von einem weiteren „Made in Germany“-Stuhl in einer ähnlichen Preiskategorie wie bei Backforce. Der Hersteller hat uns die Holo-Edition in der nahezu finalen Version zugeschickt. Kleine Teile oder Anpassungen sind noch nicht endgültig, dazu kommen wir aber im Laufe des Tests.