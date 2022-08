Leistungsstarke Server: Durch welche Hardware zeichnen sich diese aus?

Die Wahl der richtigen Hardware ist entscheidend für die Performance eines Servers. Doch welche Hardware sollte man wählen, um einen performanten Server zu erhalten?

Viele Erweiterungs- und Anschlussmöglichkeiten

Ein performanter Server stellt zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten bereit. Durch die Integration von zusätzlichen Komponenten und Funktionen können Sie den Server an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. So können Sie beispielsweise ein Back-up-System einrichten, um Ihre Daten zu sichern, oder leistungsstarke Web Server installieren, um Ihre Website zu hosten. Auch die Sicherheit Ihres Servers kann durch Erweiterungen verbessert werden. Durch die Einrichtung einer dedizierten Firewall-Lösung können Sie die Sicherheit Ihrer Daten erhöhen und unerwünschte Zugriffe auf Ihren Server effektiv unterbinden.

Des Weiteren bietet ein leistungsfähiger Server eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Zu den wichtigsten gehören die Ethernet-Anschlüsse. Sie ermöglichen die schnelle und zuverlässige Übertragung von Daten im lokalen Netzwerk. Die meisten Server haben zwei oder mehr Ethernet-Anschlüsse, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Einige Server sind auch mit mehreren High-Speed-USB- und FireWire-Anschlüssen versehen. Diese können für die Verbindung mit Druckern, externen Festplatten oder anderen Geräten verwendet werden.

Starke Rechenleistung

Die Rechenkapazität eines Servers ist einer der wichtigsten Faktoren, die seine Leistungsfähigkeit bestimmen. Je stärker die Rechenleistung, desto schneller können Berechnungen durchgeführt und Daten verarbeitet werden. Die Rechenleistung hängt hauptsächlich von der Größe und der Leistung des Hauptprozessors ab. Eine große und leistungsstarke CPU ermöglicht dem Server, mehr Berechnungen schneller durchzuführen. Darüber hinaus benötigen moderne Anwendungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen starke Grafikkarten, um neurale Netze möglichst schnell erstellen zu können.

Aus diesem Grund ist es heutzutage wichtig, dass ein leistungsstarker Server auch mit performanten Grafikkarten versehen ist, um KI-Anwendungen kosteneffizient ausführen zu können. Ein weiterer bedeutender Faktor, der die Rechenleistung eines Servers beeinflusst, ist die Menge an Arbeitsspeicher (RAM). Je mehr RAM vorhanden ist, desto mehr Daten können vom Prozessor parallel verarbeitet werden. Daher ist es wichtig, dass ein Server über ausreichend Arbeitsspeicher verfügt, um seine Aufgaben schnell und effizient zu erfüllen.

Hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit

Die meisten Server sind heutzutage sehr energieeffizient. Dies ist ein wichtiges Kriterium, da die Serverhardware oft rund um die Uhr läuft und somit einen großen Teil des Stromverbrauchs eines Unternehmens ausmacht. Energieeffizienz ist also ein bedeutender Faktor, der bei der Auswahl eines Servers berücksichtigt werden sollte.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zuverlässigkeit. Server müssen rund um die Uhr verfügbar sein und es dürfen keine Ausfälle auftreten. Daher ist es wichtig, dass sie eine zuverlässige Funktionsweise und eine hohe Qualität aufweisen.

Eine große Menge an Massenspeicher

Ein charakteristisches Merkmal eines leistungsstarken Servers ist der verfügbare Speicherplatz. Dieser kann entweder intern oder extern realisiert sein. Wenn Sie sich für internen Speicher entscheiden, müssen Sie die Größe der Festplatten sowie die Anzahl der Festplattenlaufwerke berücksichtigen. Neben traditionellen Festplatten kommen im Serverbereich auch immer öfter leistungsfähige SSDs zum Einsatz, die viel schnellere Zugriffszeiten und Datenübertragungsraten bereitstellen. Moderne SSD-Lösungen sind allerdings auch um ein Vielfaches teurer als klassische Massenspeicher. Externer Speicherplatz wird im Serverbereich in Form von NAS-Lösungen (Network-attached storage) bereitgestellt. Dabei handelt es sich um dedizierte Speicherlösungen, die als Speicherserver fungieren und sich hervorragend skalieren lassen.

Fazit

Leistungsstarke Server weisen eine Reihe an diversen Merkmalen auf, die sie von herkömmlichen Computern unterscheiden. Zu diesen gehören eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, eine höhere Speicherkapazität und eine größere Bandbreite. Diese Features ermöglichen es ihnen, große Mengen an Daten zu verarbeiten und zu speichern, was sie für Unternehmen und Organisationen unerlässlich macht.