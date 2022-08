Wichtige Online-Tools, die jedes Start-up kennen sollte

Möchte man ein Start-up aufbauen, sollte von Anfang an daran gedacht werden, die richtigen Tools dafür zu nutzen. Dabei ist eines der größten Anliegen, dass diese Tools keine enormen Kosten verursachen. Durch die richtigen Tools können Betriebskosten verringert und das Online-Geschäft erhöht werden. Es gibt unzählige Start-Up-Tools und andere Ressourcen, die dabei helfen, Kosten für das Start-up zu minimieren.

Am besten beginnt man mit einem Businessplan, um die ersten Strukturen zu fixieren. Dabei ist es vorteilhaft, alle Daten in einer Datei zu speichern und versuchen Sie, Ihre PDF-Dateien zu komprimieren.

Im Folgenden werden einige der besten Start-up-Tools für den Start und den weiteren geschäftlichen Erfolg genannt.

Die ersten Schritte sind immer maßgeblich. Womit möchte man ein Geschäft gründen und wie beginnt man am besten? Sobald man sich für einen Bereich oder eine Branche entschieden hat, ist der Weg schon etwas klarer. Die folgenden Tools können enorme Hilfe geben, wie die weitere Vorgangsweise sein sollte.

Squad-Help

Eines dieser Tools, das wertvolle Hilfe bietet, ist Squad-Help. Squad-Help hilft nicht nur bei der Namensfindung, sondern auch um die zugehörige App oder Dienstleistungen zu finden. Damit können Namen gefunden und auf Verfügbarkeit überprüft werden.

Clarity

Egal ob Start-up oder erfahrener Geschäftsmann. Jeder kommt in die Situation, im weiteren Geschäftsverlauf einmal Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen zu wollen. Clarity ist ein Tool, bei dem man besonders wichtige Ratschläge von Experten der Branche erhält. Denn das Tool ermöglicht es, mit führenden Branchen-Experten in Kontakt zu treten. Mit der Hilfe der Experten von Clarity kann das eigene Geschäft enorm weitergebracht werden.

Unternehmensberatung in einem einfachen Tool zusammengefasst ist Clarity.

Mindmaster

Mindmaster ist ein Start-up-Tool, das für die Erstellung von Diashows und Präsentationen mehr als hervorragend geeignet ist. Projektplanungen, die mit Mindmaster durchgeführt werden, führen garantiert zum Erfolg, da man in Echtzeit mit Experten zusammenarbeiten kann.

MVP-Tools für Start-ups

Diese Tools helfen, mit den eigenen Ideen in der gewählten Branche zu experimentieren. Dies ist eine enorme Hilfe, um die richtige Strategie für Marketingkampagnen zu entwickeln. Folgend einige Tools, die sehr empfehlenswert sind.

Just in Mind

Eines der besten Tools für mobile Apps und Webpräsenz ist just in Mind. Es ist ein All-in-One-Tool, das sämtliches beinhaltet, das für das Erstellen einer Webseite oder einer App benötigt. Es können vollständige Prototypen entworfen werden, die bedienerfreundlich und übersichtlich sind.

Balsamiq

Dies ist eine Low-Fidelity-Wireframing-Software, die allen Anfängern, Agenturen, Unternehmern und Managern zur Verfügung steht. Balsamiq unterstützt dabei, Webseiten zu erstellen, die übersichtlich und leicht zu bedienen sind.

Tools für das Start-up Start

Es ist nicht einfach, ein Start-up zu gründen. Von der Idee, ein Geschäft zu gründen bis zur endgültigen Ausführung treten viele wichtige Faktoren auf, die für einen Start notwendig sind. Nachfolgend einige sehr bewährte Tools, die einen Start erleichtern.

Product Hunt

Product Hunt ist eine Plattform, die täglich neue Produkte präsentiert. Es kann unterstützen, das eigene Produkt bekannt zu machen. Product Hunt hat eine große Community, die bereit ist, neue Produkte zu testen und zu bewerten. Daraus folgt, dass das eigene Produkt von vielen Menschen getestet und bewertet wird. Dadurch wird das eigene Unternehmen bekannt.

Cloudways

Eine Cloud-Hosting-Plattform, die es ermöglicht, sich auf den Erfolg des Unternehmens zu konzentrieren, während das Tool das Hosting übernimmt. Gerade für Start-ups bietet Cloudways viele positiven Aspekte wie Rabatte, Mentorin und Wachstumstools.

Tools für Start-up-Marketing

Eine gute Umsetzung der Marketingstrategie erfordert ein Tool zur Überwachung. Auch die Analyse und Bewertung einer Marketingkampagne sind ein Muss. Einige nützliche Tools, um die Umsetzung der Marketingstrategie zu gewährleisten im Folgenden.

Hootsuite

Eines der besten Tools für Social-Media-Marketing, das weltweit von bekannten Start-ups genutzt wurde, ist Hootsuite. Eine einfache und sehr benutzerfreundliche Oberfläche sowie erschwingliche Preisgestaltung machen Hootsuite zu einem der führenden Social-Media-Marketing-Tools.

Unter all den Tools für ein Start-up sollten E-Mail-Tools nicht in Vergessenheit geraten. E-Mail-Marketing ist eine der Strategien, die ein Geschäft erfolgreicher machen. Bei vielen Start-ups gelang ein guter Start nur mittels einer guten E-Mail-Marketing-Kampagne.

MailChimp

Ein empfehlenswertes E-Mail-Tool ist MailChimp. MailChimp ist ein E-Mail-Marketing-Tool, das sehr einfach zu benutzen ist und keine weiteren Erklärungen benötigt. Es ist somit das beste Tool für Start-ups.

Mangools

Ein Start-up benötigt ebenfalls ein Tool für die Suchmaschinenoptimierung. Durch ein perfektes Tool lassen sich SEO-Workflows erstellen, die effektiv wirken. Ein Tool, das sich dafür bestens eignet, ist Mangools.

Mangools ist eine Kombination von fünf verschiedenen Tools für die Suchmaschinenoptimierung. Mittels Mangools lassen sich Suchergebnisse analysieren, Keywords finden und verfolgen, um diese mit Backlinks versehen zu können und Mitbewerber zum Vergleich herangezogen werden.

Zahllose Möglichkeiten

Die Bilanzen sind für Start-ups ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt, der gut verwaltet werden sollte. Dies mit Stift und Papier zu erledigen wäre sehr aufwendig. Besser ist es, dies mit einem Tool zu erledigen, welches viele Aufgaben meistern kann.

Genau genommen gibt es für alle Belange ein Tool, das unterstützt und ein Geschäft erfolgreicher macht. Welches Tool gewählt wird oder besser welches Tool einem am angenehmsten erscheint, muss jeder selbst nach Bedarf entscheiden.