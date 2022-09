„Die Sims 4“ ist ab dem 18. Oktober kostenlos

Die Spielereihe „Die Sims“ feierte ab dem ersten Teil einen unvergleichlichen Siegeszug. Im Jahr 2014 erschien „Die Sims 4“. Seitdem sind natürlich zahlreiche DLCs, aber auch größere Erweiterungen erschienen. Wie Electronic Arts jetzt unverhofft bestätigt hat, wird das Basisspiel ab dem 18. Oktober vollkommen kostenlos sein. Dies betrifft sowohl die Windows-Version bei Origin und die Mac-Version bei Origin und Steam als auch die Portierungen für die Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

In Zukunft will man das Spiel also nur noch durch die Erweiterungen und DLCs monetarisieren. Das ergibt Sinn, denn acht Jahre nach dem Launch dürften die Entwicklungskosten des Basisspiels ohnehin wieder drin sein. Da ergibt es Sinn, das Hauptspiel für Neueinsteiger kostenlos zu machen und vielleicht noch etwas Geld über die Zusatzinhalte zu verdienen. Von jenen sollen nämlich auch noch weitere folgen, wie der Publisher bestätigt hat.

Wer EA Play oder EA Play Pro abonniert hat, kann dafür auf exklusive Bundles zugreifen: Die „Die Sims 4 EA Play Edition“ beinhaltet das „An die Arbeit!-Erweiterungspack“, während die „EA Play Pro Edition“ sowohl das „An die Arbeit!-Erweiterungspack“ als auch das „Kleinkind-Accessoires-Pack“ umfasst. Bestandskunden, welche „Die Sims 4“ bereits gekauft haben, erhalten als Dankeschön für die Treue zudem das „Wüstenoase-Set“ als Geschenk.

Quelle: Electronic Arts