Epic Games Store: Ab sofort sind „Spirit of the North“ und „The Captain“ gratis

Epic Games bietet jede Woche mindestens ein Gratis-Spiel an. Das ist natürlich auch diese Woche wieder der Fall, denn wie an jedem Donnerstag, so stoßen auch heute die kostenlosen Titel hinzu. Verpflichtungen gibt es beim Abrufen keine. Lediglich ein kostenloses Konto im Epic Games Store ist notwendig, um die Spiele der Woche der eigenen Bibliothek hinzuzufügen. In dieser Woche sind gleich zwei Spiele kostenfrei zu haben: „Spirit of the North“ sowie „The Capatain“.

„Spirit of the North ist von nordischer Folklore beeinflusst, insbesondere von Island. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Rotfuchses, dessen Schicksal mit der Wächterin der Nordlichter verknüpft ist – einem Fuchs-Geist. Das Third-Person-Adventure verzichtet auf Dialoge oder eine verbale Erzählung und verlässt sich auf seine Atmosphäre. Dabei löst ihr mehrere Rätsel und entdeckt Überreste einer verlorenen Zivilisation. Der orchestrale Soundtrack soll das Gameplay noch intensivieren.

In „The Captain“ wiederum reist ihr durch die Galaxis und findet neue Freunde, aber auch Feinde. Die Rettung oder Zerstörung von Zivilisationen liegt in eurer Hand. Dabei trifft der Spieler also ständig Entscheidungen, die sich dauerhaft auf die Spielwelt auswirken.

Sollten euch diese beiden Spiele weniger begeistern – nächste Woche winken wieder neue Gratis-Games im Epic Games Store!

Quelle: Epic Games