Apple Arcade – Gaming mit Mac, iPhone und iPad

Lange galt unter Gamern die Devise, dass ein Mac zum Arbeiten und ein Windows PC zum Spielen da sei. Nun, diese alte Weisheit ist seit September 2019 ein für alle Mal Geschichte. In diesem Monat startete Apple nämlich etwas, das man nur als Gamingoffensive bezeichnen kann. Unter dem Namen Apple Arcade betrat der Hersteller Gamingneuland.

Los ging es damals mit rund 50 Spielen und bereits vor Ende 2019 wuchs diese Anzahl auf über 100 Games an. Mittlerweile findet man im Spielangebot so ziemlich alles, was das Spielerherz begehrt außer Casino Spiele. Gespielt werden kann natürlich mit so ziemlich jedem Apple-Gerät und natürlich kann man sich in die Spielewelt von Apple zunächst einmal gratis vorwagen. Nach gut drei Jahren ist es an der Zeit, dass wir uns den Spieledienst von Apple, wie er heute angeboten wird, etwas genauer ansehen.

Das müssen Sie über Apple Arcade wissen

Beginnen wir zunächst einmal damit, uns die Fakten zu Apple Arcade anzusehen. Schließlich gibt es nach wie vor Leser, die bisher noch nichts von dem Spielangebot gehört haben. Apple Arcade ist ein Abonnementdienst, der Zugang zu über 200 Spielen bietet. Dadurch, dass man einen monatlichen Festpreis von 4,99 Euro bezahlen muss, wird im Gegenzug gänzlich auf Werbung oder In-App Käufe verzichtet. Ein Preis und Spielen so oft und so lange man will!

Den ersten Monat gibt es von Apple gratis zum Testen und bei einem Kauf eines Apple-Geräts sind sogar die ersten drei Monate kostenlos. Ein Zugang kann zudem mit bis zu fünf Personen geteilt werden, sofern diese einen eigenen iCloud-Account besitzen. Das Abonnement kann zudem jederzeit gekündigt werden, monatlich, sofern man rechtzeitig kündigt. Ansonsten verlängert sich das Abo automatisch monatlich.

Wie Sie Apple Arcade auf den jeweiligen Geräten starten

Was Apple Arcade so besonders attraktiv für Nutzer von Apple-Geräten macht, ist, dass man jederzeit zwischen seinen Geräten wechseln und einfach weiterspielen kann. Gespielt werden kann auf dem iPhone, dem iPad, den MacBooks und dem iMac sowie Apple TV.

Der Dienst muss lediglich einmalig aktiviert und kann anschließend auf allen Apple-Geräten genutzt werden. Dazu muss man zunächst den App Store aufsuchen und auf „Arcade“ tippen oder klicken. Nun gelangt man zum einmonatigen Probeabo und es kann auch direkt mit dem Spielspaß losgehen.

Welche Spiele werden angeboten?

Apple Arcade wird ständig von den Spezialisten aus Cupertino erweitert. Wöchentlich kommen neue Spiele hinzu und mittlerweile befinden sich über 200 Titel im Sortiment von Arcade. Außerdem hat Apple dafür gesorgt, dass eine breite Auswahl unterschiedlicher Spiele zur Unterhaltung zur Verfügung stehen. Zu den Spielkategorien gehören etwa Brett-, Karten-, Abenteuer-, Sport-, Strategiespiele uvm. Besonders beliebte Klassiker sind etwa NBA 2K22, LEGO Star Wars.

Wie sieht es mit zusätzlicher Hardware aus?

Grundsätzlich wird keine zusätzliche Hardware benötigt, um die Spiele von Apple Arcade spielen zu können. Eine Ausnahme gibt es jedoch, wenn man mit Apple TV spielen möchte, denn dann wird ein Controller benötigt. Es können sowohl XBOX- wie auch PlayStation-Controller gekoppelt werden. Aber auch alle anderen Made for iPhone, iPad etc. Controller können mit dem jeweiligen Apple-Gerät verbunden werden.