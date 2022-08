Retro Arcade Machine X – 300 Arkade-Spiele in einem Gerät

Das hochwertige 2,5-Zoll-Spielgerät für unterwegs und Zuhause

Anzeige

Die Retro Arcade Machine X bringt den Spass der 80er und 90er Slot-Klassiker zurück. Mit dem kleinen Gerät kann man unterwegs spielen und aus 300 verschiedenen Spielen wählen. Wenn man es genau nimmt, ist die Retro Arcade Machine eine Mini-Slotmaschine, aber mit deutlich mehr als nur einem Spiel.

Die Retro Arcade Machine X ist preislich deutlich günstiger als andere Spielinstallationen. Mit einem Preis von etwa 40 € sind Sie dabei. Es ist ein perfektes Geschenk für Old-School-Gamer oder eine aussergewöhnliche Anschaffung für unvergessliche Spielabende im eigenen Zuhause.

Besonderheiten und Lieferinformationen

300 lustige und einfache Retro-Spiele

Perfekt für unterwegs

2,5-Zoll-Farbdisplay

5,75-Zoll-Höhe

Beleuchtete Tasten

Sportspiele, Puzzles & mehr

Zusätzliche Funktionen: Lautsprecher & Lautstärkeregler

3x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Sprache: Englisch

Gewicht: 294 Gramm

Der Hersteller von Spielzubehör My Arcade hat sich auf eine Reihe von tragbaren Handhelds, Mini-Arcades und einzigartigem Zubehör spezialisiert, die als moderne Nachbildungen klassischer Handhelds und traditioneller Arcade-Kabinette konzipiert sind.

Die Micro Player-Reihe bietet Spielern ein verkleinertes Tisch-Arcade-Erlebnis, komplett mit Arcade-Stick, Aktionstasten und authentischem Marken-Artwork. Sie sind vielleicht kleiner, als man sie in Erinnerung hat, aber das Gameplay ist immer noch dasselbe.

Die bekanntesten Video-Games & Retro-Slots

Das handfeste Spielerlebnis der Arcade Machine ist eine tolle Abwechslung. Wer allerdings echten Spielspass mit Geldeinsätzen und -gewinnen sucht, der wird sich woanders umschauen müssen. Die Zeit der Retro-Spielautomaten in Gaststätten wurde inzwischen durch hochwertige und moderne Online-Casinos abgelöst. Hier gibt es riesige Auswahlen vieler verschiedener Spiele, das bietet den Vorteil, dass man mit nur wenigen Klicken zwischen Retro- und modernen Slots wechseln kann.

Die Welt der Online-Slots ist gross. Die meisten Anbieter haben eine Auswahl verschiedener Spiele und Spielkategorien. Wer neu in einem Online-Casino ist, wird die Möglichkeiten vermutlich überwältigend finden. Denn hier gibt es meistens deutlich mehr als 300 Spiele. Um sich einen guten Überblick zu verschaffen, lohnt es sich deswegen Reviews und Ratgeber zu lesen. Um das beste Online Casino finden zu können, klicken Sie sich in Ruhe durch.

Die Spiele in Online-Casinos werden von einer Menge verschiedener Software-Hersteller angeboten. Über die letzten Jahre sind so viele neue Spiele erschienen, dass es auch für Casino-Kenner schnell unübersichtlich werden kann. Seit den klassischen Slots der 80er und 90er Jahre hat sich viel verändert, die Spiele sind komplexer, bieten mehr Möglichkeiten und erscheinen in verschiedensten Designs.

Bei der riesigen Auswahl ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Spieler nostalgisch an die Retro-Slots zurückerinnern. Auch deswegen sind Produkte wie die Retro Arcade Machine ein Verkaufsschlager, denn hier können Spieler die Anfänge der Casino-Spiele und -Slots noch einmal nachempfinden.

Retro-Slots erleben aktuell eine Renaissance. Immer mehr Spieler freuen sich über traditionelle Automaten und Spiele. Das haben die Casinos und Software-Anbieter wie Microgaming, Evolution und NetEnt aber schon lange verstanden. Deswegen finden wir auch heute wieder vermehrt Retro-Slots in Online-Casinos.