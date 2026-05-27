„The Witcher 3: Wild Hunt“: Erhält über 10 Jahre nach Release ein neues Add-on

Das erlebt man auch nicht alle Tage: Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt hat für das über 10 Jahre alte Spiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ ein neues Add-on angekündigt. Der DLC wird 2027 erscheinen und nennt sich „Songs of the Past“. Zum Launch wird die Erweiterung für die Sony PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC zur Verfügung stehen.

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Für die Entwicklung von „The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past“ kooperiert CD Projekt mit dem externen Entwicklerstudio Fool’s Theory. Letztere sind für das Spiel „The Thaumaturge“ bekannt geworden. Die Zusammenarbeit überrascht nicht gänzlich, denn das Studio wurde unter anderem von ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt gegründet, die vorher auch an „The Witcher 3: Wild Hunt“ mitgearbeitet haben.

Weitere Details zu Inhalt und Umfang von „Songs of the Past“ fehlen noch. Klar ist nur, dass die bisherige „Complete Edition“ dann doch nicht mehr ganz so komplett ist. Was das neue Add-on kosten soll, ist ebenfalls noch offen. Mit der Ankündigung des DLCs hat CD Projekt dabei auch die allgemeinen Systemanforderungen etwas erhöht.

Das jeweilige System muss nun eine SSD mitbringen, Windows 11 nutzen und mit mindestens 12 GByte RAM und 6 GByte VRAM bestückt sein. Als CPU sollte mindestens ein AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400 im Inneren werkeln. Zudem wird als GPU eine Nvidia GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT 8GB die Voraussetzung sein.

Quelle: The Witcher