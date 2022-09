Apple Watch Ultra: Teardown von iFixit veröffentlicht

Die Kollegen von iFixit haben die neue Apple Watch Ultra einem Teardown unterzogen. Das neue Flaggschiff-Wearable von Apple erweist sich dabei, wie vom Hersteller versprochen, als robuste Konstruktion. Wer die Smartwatch allerdings reparieren möchte, steht vor vielen Herausforderungen. An der Rückseite gebe es zwar entfernbare Schrauben, wer sich daran zu schaffen mache, zerstöre aber den Schutz vor Wasser unvermeidbar.

Anzeige

Auch das Erreichen des Akkus oder anderer Komponenten gestaltet sich schwierig. Immerhin eröffnet der Teardown, dass der Lautsprecher in der Tat deutlich größer und leistungsfähiger ist, als etwa bei der Series 8. Das Ergebnis ist, dass es für Laien absolut nicht empfehlenswert ist, sich selbstständig an einer Reparatur der Apple Watch Ultra zu versuchen. Selbst erfahrene Bastler dürften an ihre Grenzen stoßen. Im Schadensfall sollte die Smartwatch also in eine professionelle Werkstatt bzw. direkt zu Apple wandern.

Die Apple Watch Ultra ist Apples Flaggschiff-Smartwatch und startet ab 999 Euro. Sie bringt ein größeres Display als das Standardmodell mit und wurde speziell für Outdoor-Fans entwickelt. Daher ist sie nochmals robuster und verfügt auch über Zusatzfunktionen, wie etwa eine Notfall-Sirene.

Quelle: iFixit (YouTube)