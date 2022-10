Epic Games Store: Ab sofort sind „Darkwood“ und „ToeJam & Earl: Back in the Groove!“ gratis

Im Epic Games Store sind heute neue Gratis-Games hinzugestoßen, welche ab sofort die Titel der letzten Woche ersetzen. Konkret gibt es einmal das Survival-Horror-Spiele „Darkwood“ absolut kostenlos. Dieses düstere Spiel eignet sich sicherlich für die dunklen Herbsttage. Ihr erkunden bei Tag eine vielseitige, offene Spielwelt und müsst euch bei Nacht in Sicherheit bringen. Da bleibt nur die Hoffnung auf den nächsten Tag. Doch auch für Freunde etwas bunterer Kost, gibt es ebenfalls neues Futter.

Anzeige

So ist im Epic Games Store ab sofort auch das Rogue-lite-Spiel „ToeJam & Earl: Back in the Groove!“ gratis zu erhalten. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Leser älteren Semesters da noch an die beiden Spiele mit den funky Aliens für das Sega Mega Drive. Das neue Spiel knüpft im Gameplay vor allem an den ersten Teil an.

Beide Games sind ab sofort bis nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr absolut kostenlos. Notwendig ist allerdings ein, ebenfalls kostenfreies, Konto im Epic Games Store. Dann können „Darkwood“ und „ToeJam & Earl: Back in the Groove!“ bereits in die Bibliothek aufgenommen und dauerhaft genutzt werden.

Sollten die beiden Spiele nicht auf Gegenliebe stoßen: Nächste Woche gibt es wieder Ersatz in Form frischer Gratis-Games. Also einfach wieder hereinschauen!

Quelle: Epic Games