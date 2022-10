Snapdragon XR2+ Gen 1: Qualcomm stellt neues VR-SoC vor

Meta hat diese Woche sein neues VR-Headset, die Meta Quest Pro, vorgestellt. In dem Wearable werkelt der Chip Snapdragon XR2+ Gen 1, wie das Unternehmen bestätigt hat. Spannend ist daran, dass dieses SoC vor der Neuvorstellung der Quest Pro noch unbekannt gewesen ist. Qualcomm hat erst jetzt die offizielle Vorstellung quasi nachgeholt.

Laut Qualcomm nutzt der neue Chip eine neue Pipeline für die Bildverarbeitung und reduziert somit die Latenz auf unter 10 ms. So konnte man eben auch für Mixed Reality gewährleisten, dass die Kamera-Feeds in Farbe durchgereicht werden. Laut den erweiterten Daten ist das SoC auch für 360°-Videos in 8K mit 60 fps gerüstet. Auch das Hand-, Kopf- und Controller-Tracking findet Unterstützung. Selbiges gilt die 3D-Rekonstruktion von Umgebungen und die Anfertigung von automatischen Karten.

Laut Qualcomm habe man die Abwärme des Chips gegenüber vorherigen Generationen deutlich besser im Griff und er könnte seine Leistung daher wesentlich länger halten, bevor gedrosselt werden müsse. Mittlerweile wissen wir aber auch, dass in den Controllern des Pro-Headsets der Snapdragon 662 werkelt, welcher etwa beim Tracking unterstützt und die geringe Eingabeverzögerung ermöglicht.

Schenkt man Qualcomm Glauben, dann arbeiten aktuell mehrere Partner an neuen VR- und AR-Geräten, welche auf dem frischen Snapdragon XR2+ Gen 1 basieren sollen. Einige Modelle werden wohl noch vor Jahresende auf den Markt kommen.

