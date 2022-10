Apple iPad der 10. Generation vorgestellt

Apple schickt. nicht nur ein neues iPad Pro ins Rennen, sondern auch das reguläre iPad der 10. Generation. Es erscheint in vier Farben, setzt auf den A14 Bionic als SoC und ein LC-Display mit 10,9 Zoll Diagonale mit einer Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln mit True-Tone-Technologie und 500 Nits Helligkeit. Es besteht Unterstützung für den Apple Pencil der 1. Generation. Apple bewirbt zudem die weiter entwickelten Kameras, darunter eine Ultra-Weitwinkel-Frontkamera mit 12 Megapixeln. Sie soll für höherwertige Videotelefonate sorgen.

An der Rückseite befindet sich eine Cam mit ebenfalls 12 Megapixeln. Geladen wird das Tablet via USB-C. Zu den Schnittstellen zählen auch Wi-Fi 6 und optionales 5G. In den Handel kommt das Apple iPad der 10. Generation in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber. Touch ID ist jetzt in der oberen Seitentaste des iPads zu finden. Dank des A14 Bionic soll die Leistung gegenüber der vorherigen Generation im CPU-Bereich um 20 und im GPU-Bereich um 10 % gestiegen sein. Eine 16-Core Neural Engine im A14 Bionic ermöglicht Funktionen für maschinelles Lernen. Mit einer gegenüber dem A13 verdoppelten Anzahl an Kernen wird die Leistung beim maschinellen Lernen um bis zu 80 Prozent gesteigert, so Apple

Integriert sind ebenfalls Stereo-Lautsprecher im Querformat und zwei Mikrofone. Als optionales Zubehör gibt es außerdem das Magic Keyboard Folio. Ab Werk dient hier iPadOS 16 als Betriebssystem.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad kann bereits vorbestellt werden und kommt ab dem 26. Oktober 2022 in den Handel. Wi-Fi Modelle des neuen iPads sind ab 579 Euro inkl. MwSt. und Wi-Fi + Cellular Modelle ab 779 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Das neue Magic Keyboard Folio, entwickelt für das neue iPad, ist für 299 Euro inkl. MwSt. in Weiß erhältlich.Das neue Smart Folio, entwickelt für das neue iPad, ist für 99 Euro inkl. MwSt. in Weiß, Himmel, Wassermelone und Limonade erhältlich. Ein neuer USB-C auf Apple Pencil Adapter wird zum Koppeln und Laden benötigt und ist im Lieferumfang einer neuen Version des Apple Pencil (1. Generation) enthalten. Für aktuelle Besitzer:innen des Apple Pencil (1. Generation) ist der USB-C auf Apple Pencil Adapter separat erhältlich und kostet dann 10 Euro.

Das iPad (9. Generation) bleibt im Übrigen parallel erhältlich. Da hat Apple leider die Preise erhöht: Wi-Fi Modelle des iPad (9. Generation) sind ab 429 Euro inkl. MwSt. und Wi-Fi + Cellular Modelle ab 599 Euro inkl. MwSt. in Silber und Space Grau erhältlich.

Quelle: Apple