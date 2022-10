Heimkino – Hollywood im Wohnzimmer

Großes Kino in den eigenen vier Wänden

Natürlich ist es immer ein Event, einen Kinofilm in einem großen Filmtheater zu schauen, aber oft fehlt die benötigte Zeit oder man hat keine Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen. Ist trotzdem ein Filmabend geplant, so ist es heutzutage möglich, aktuelle Blockbuster direkt über einen Streaming-Dienstleister zu beziehen. In den meisten Wohnzimmern ist zwar ein Fernseher vorhanden, auf dem man den Film ansehen kann, aber das gewünschte Filmerlebnis will sich oft nicht einstellen. Meistens fehlt eine professionelle Ausstattung, die ein perfektes Bild und einen guten Sound anbietet. Au diesem Grund interessieren sich immer mehr Menschen für die Thematik, wie man ein perfektes Kinoerlebnis auch im eigenen Wohnzimmer erreichen kann und welche Ausstattung notwendig ist. Werden ein paar Tipps umgesetzt, so ist der Traum eines Heimkinos durchaus realistisch und umsetzbar.

Der perfekte Fernseher

Die Fernsehgeräte in den Wohnzimmern sind im Laufe der Jahre immer größer geworden, aber es kommt nicht nur auf eine große Bildschirmdiagonale an, sondern auf den Displaytyp und die Kontrastwerte, welche ein gutes Bild garantieren können. Besonders beliebt sind derzeit TV-Geräte, die ein OLED-Display vorweisen können. Betrachtet man die OLED-Technologie, so wird man bemerken, dass diese unglaublich guten Farben und Kontraste anbietet. Dies liegt an dem Umstand, dass jeder einzelne Bildpunkt direkt reguliert wird. Aus diesem Grund werden Kontraste besonders gut dargestellt. Auch die Geschwindigkeit der OLED-Geräte kann überzeugen, da Laufbandtexte sehr schnell und gut lesbar eingeblendet werden.

Eine hohe Qualität

In vielen Heimkinos werden die Geräte noch immer mit einem herkömmlichen HDMI-Kabel verbunden. Dies ist kein Wunder, da HDMI als der Standard für den Bereich der Unterhaltungselektronik gilt. Aber HDMI hat auch seine Grenzen und somit wird der Anwender bemerken, dass mit einer zunehmenden Entfernung zwischen dem Endgerät und dem Quellgerät auch die Qualität der übertragenen Bilder abnimmt. Besonders in einem Heimkino können somit Bildfehler entstehen, die ein Filmvergnügen nachhaltig und negativ beeinflussen können. Um dies zu umgehen, nutzen Heimkino-Profis optische HDMI-Kabel. Spricht man einen Profi an und fragt nach einer geringen Anfälligkeit gegenüber elektronischen Störeinflüssen, so wird man die Antwort bekommen: „dafür eignen sich optische HDMI-Kabel“. Fragt man nach einem Grund, so wird der Experte darauf verweisen, dass optische HDMI-Kabel Bild und Ton ohne einen spürbaren Qualitätsverlust übertragen und somit die Entfernung zwischen den jeweiligen Geräten keine Rolle mehr spielt. Aus diesem Grund hat sich diese Technologie auch innerhalb der Veranstaltungstechnik mittlerweile etabliert.

Der Sound – wo müssen die Boxen stehen?

Nicht nur das Bild des Fernsehgerätes muss in einem Heimkino perfekt sein, sondern auch der Sound sollte hohen Ansprüchen genügen. Aus diesem Grund muss man die Boxen so positionieren, dass ein optimaler Raumklang erzeugt wird. In jedem Fall sollte man vermeiden, die angeschlossenen Boxen hinter einer Vase oder eine Tür zu stellen, da dies den Sound empfindlich stören würde. Kann man die Boxen von seinem Sitzplatz gut erkennen, so wird auch der Schall gut zum Zuhörer transportiert. Boxenpaare sind immer in der gleichen Entfernung und Höhe zu positionieren, damit ein einheitliches Klangbild entstehen kann. Möchte man einen sehr bassbetonten Raumklang, so sollte man die Boxen in die Nähe einer Wand oder in eine Ecke stellen.