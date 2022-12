Xiaomi plant zwei Desktop-PCs

Xiaomi soll gleich zwei unterschiedliche Desktop-PCs in der Mache haben. Bei einem handelt es sich um einen regulären Tower, das andere Modell ist offenbar ein Mini-PC, der an den Apple Mac mini erinnert. Als Betriebssystem soll in beiden Fällen Windows 11 dienen. Ob Xiaomi diese Rechner nur in China oder auch international auf den Markt bringen könnte, ist offen. Eigentlich wollte Xiaomi die beiden PCs wohl letzte Woche gemeinsam mit den Smartphones Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro vorstellen. Das Event wurde aber ja kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das größere der beiden Modelle soll immer noch ein Small-Form-Factor-Design (SFF) darstellen und ein Netzteil mit 100 Watt integrieren. Einige Journalisten in China konnten diesen Desktop-PC offenbar schon erspähen, doch zur weiteren Technik fehlen noch Informationen. Es heißt, Xiaomi zeigte nur ein Barebones-System. So soll das Endprodukt aber natürlich nicht verkauft werden. Ins Innere passen wohl Dual-Slot-Grafiklösungen und ein Mini-ITX-Motherboard. Das Netzteil wirkt da zu eng kalkuliert für potente GPUs, aber da kann sich ja noch etwas tun.

Das zweite System ist ein Mini-PC, der wahlweise an die Apple Mac mini oder NUCs von Intel erinnert. Hier sind zur Technik schon mehr Einzelheiten bekannt. Demnach werkele im Inneren ein AMD Ryzen 7 6800H als APU. Der Chip kommt auf 45Watt TDP und integriert auch die Radeon 680M auf RDNA-2-Basis als GPU. Zur Seite stehen sollen 16 GByte RAM und 512 GByte SSD-Speicherplatz. In China soll dieser Mini-PC umgerechnet etwa 545 Euro kosten.

Quelle: Wissenschaft und Technik (Weibo)