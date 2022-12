Die besten DC-Universe Computerspiele

Die Geschichten der Superhelden von DC übernehmen schon lange nicht mehr nur die Comicläden oder die Kinoleinwände. Eine weitere Plattform, auf der man sich weiter mit den Superhelden beschäftigen kann, sind Videospiele. Ebenso wie bei den Comics gibt es hier eine Fülle an Spielen, um all den Helden und ihren Geschichten aus dem DC-Universe gerecht zu werden. Man kann sogar sagen, dass DC sich im Vergleich zum Konkurrenten Marvel einen Tick besser auf dem Markt platziert hat, was Video Games angeht. Daher folgt hier ein kleiner Auszug aus der Bandbreite der DC Universe Videospiele.

Das DC-Universe

Für alle, die gerade im ersten Moment dachten, dass es um Washington DC geht, hier kurz die Aufklärung: DC ist einer der Giganten, wenn es um Superhelden Comics geht. Batman, Superman und die Justice League sind nur ein paar der Hauptcharaktere aus den Federn von DC. Mittlerweile ist aus den Comics ein richtiges Universum geworden, welches man eigentlich erst in ganzer Fülle fassen lässt, wenn man wie Sheldon Cooper von der TV-Serie Big Bang Theory alle Inhalte kennt. Zum Spielen der Videospiele ist es aber natürlich nicht erforderlich, alles bis ins kleinste Detail zu kennen und jedes Easter Egg aufdecken zu können. Hier geht es ja nicht nur um die Story, sondern vor allem auch darum, ein gutes Game zu spielen. Die folgenden Titel sind mit oder ohne Vorkenntnis eine klare Empfehlung.

DC Universe Online

Die Liste wird direkt einmal angeführt von einem Spiel, welches sämtliche Superhelden des DC-Universums vereint. Das ist ein kostenloses Online MMO Game aus dem Jahr 2011 und lässt sich auf verschiedenen Konsolen spielen. Zu Beginn des Games kann man sich einen eigenen Charakter erstellen und tritt der Justice League bei. Gemeinsam mit den Superhelden des DC-Universums kann man dann Quests lösen und die Geschichte verfolgen, welche immer wieder Hinweise zu verschiedenen Comics aufweist.

Batman: The Telltale Series

Dieses Spiel ist etwas für richtige Batman Fans, die sich auch etwas in seiner Geschichte und seiner Welt auskennen oder sie kennenlernen wollen. Anders als andere DC Games oder Batman Spiele geht es hier nämlich nicht darum, richtig zu spielen, sondern eher darum, die Geschichte weiterzubringen, indem man für die Figuren Entscheidungen trifft. Sie beeinflussen dann den weiteren Verlauf der Geschichte. Batman: The Telltale Series ist ein entspanntes, interaktives Spiel, bei dem man sich auch einmal ein wenig wie die Macher des DC-Universums fühlen kann. Eine weitere Besonderheit gegenüber anderen Batman Games ist, dass man in diesem Fall nicht nur den Mann mit der schwarzen Maske spielen kann, sondern auch Bruce Wayne – den Menschen hinter der Maske – durch Gotham steuern kann.

Injustice: Götter unter uns

Injustice: Götter unter uns ist Teil eins der Injustice Reihe. Ganz anders als im vorher genannten Spiel geht es in diesem darum, mit seinem Charakter in verschiedenen Arenen gegen andere im Mortal Kombat Stil zu kämpfen. Im Einzelspielermodus kann man entweder einen Story-Modus absolvieren oder auch einzelne Aufgaben im Arcade-Modus spielen und dabei aus 24 verschiedenen DC-Helden wählen. In dem Spiel werden die Helden in zwei Klassen unterteilt. Zum einen gibt es die, die mit übernatürlichen Fähigkeiten kämpfen und zum anderen die, die stattdessen mit zusätzlichen Gadgets ausgestattet sind. So hat man eine riesige Auswahl an Möglichkeiten in nur einem Game. Spaß und Abwechslung sind da vorprogrammiert.

Batman: Arkham Series

Batman: Arkham Series ist genau das Richtige für alle, die immer noch nicht genug von diesem Helden haben können. In dieser Reihe muss man nicht durch Entscheidungen das Game weiterbringen, sondern man spielt in diesem Open World Spiel Batman und kämpft mit ihm gegen die Bösewichte Gothams. Neben der Hauptquest kann man zusätzlich noch weitere kleine Aufgaben absolvieren, wie zum Beispiel Dinge in der Map suchen. Da es sich um eine Reihe handelt, geht auch hier der Spaß erst einmal nicht zu Ende, denn von dieser Reihe gibt es insgesamt vier Spiele, welche ein großes Spielvergnügen versprechen.

Lego DC Super Villains

Anhand dieser Liste könnte man meinen, dass das DC-Universum bloß aus Batman besteht, aber das ist natürlich nicht der Fall (seine Spiele sind einfach sehr gut). Als Letztes kommt deswegen etwas anderes, ein Game mit ein paar weiteren Charakteren, und zwar diesmal im Lego Stil. In diesem Spiel kann man einmal in die Rolle der Bösewichte schlüpfen, denn die Justice League existiert nicht mehr. Jetzt liegt es an Joker, Harley Quinn und Co., den Tag zu retten und sich einmal nicht ganz so schurkenhaft zu benehmen.