Die 5 besten PC-Spiele mit Hunden – Stürzen Sie sich als Hund in virtuelle Abenteuer

Einen Hund können Sie nicht nur im echten Leben genießen. Auch in PC-Spielen haben die Vierbeiner längst Einzug gefunden. Dieser Beitrag stellt Ihnen die fünf besten Games mit den Fellnasen vor. So wissen Sie, ob sich der Kauf eines Spiels für Hundeliebhaber lohnt.

1. Snoopys großes Abenteuer

Es stellt Snoopy wohl einen der bekanntesten Hunde der Welt dar. Berühmtheit erlangte er durch die Comicserie “Die Peanuts”. Jetzt markiert er in seinem eigenen Videospiel den Hauptdarsteller. Und zwar ist der schwarz-weiße Hund im Titel “Snoopys großes Abenteuer” der Retter in der Not – er muss nämlich seine Freunde in der Fantasiewelt finden und obendrein versteckte Schätze sammeln.

Bei diesem Game handelt es sich um ein Jump’N’Run-Spiel, das an Klassiker wie Super Mario erinnert. Ihre Aufgabe ist es, den Vierbeiner von Plattform zur Plattform springen zu lassen und alle Geheimgänge auf dem Weg zu untersuchen. Aufgrund des geringen Schwierigkeitsgrades eignet sich der Titel auch für Kinder. Es ist zudem möglich, ihn im Multiplayer-Modus zu genießen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

2. Playstation Vita Pets

“Playstation Vita Pets” erinnert in puncto Spielprinzip an das ehemals beliebte Tamagotchi. Allerdings hat das Game weitaus mehr auf Lager. Sie müssen sich natürlich einerseits um Ihren Hund kümmern – die Rasse, wie Affenpinscher oder der nordische Tamaskan, suchen Sie sich selbst aus.

Andererseits können Sie Ihr Tier trainieren, um sich mit ihm auf ein Abenteuer zu begeben. In diesem Kontext sind die Trainings-Minispiele zu erwähnen. Sie bereiten den Vierbeiner nämlich auf die Suche nach einem verschollenen Schatz in der Spielewelt “Castlewood” vor.

Bei “Playstation Vita Pets” handelt es sich um ein kurzweiliges Game, das Sie auch mit der AR-Technologie verknüpfen können. So holen Sie sich das Spiel ins Wohnzimmer und lassen es Teil Ihrer persönlichen Realität werden. Der niedliche Titel begeistert übrigens nicht nur Einsteiger, sondern auch erfahrene Spieler.

3. Dog’s Life

Im Spiel “Dog’s Life” erhält man einen genauen Einblick ins Hundeleben. Man erfährt hier, was es bedeutet, Hund zu sein, wobei man obendrein einer Entführung auf den Grund geht. Seinen Anfang nimmt das Game auf einem Bauernhof, während man im weiteren Verlauf des Spiels durch ganz Amerika reist. Die Hunderasse können Sie selbst wählen – Sie haben also auch die Möglichkeit, die Welt als Entlebucher Sennenhund unsicher zu machen.

In Schlüsselszenen kommt die sogenannte “Smellovision” zum Einsatz – mithilfe derer müssen Sie wichtige Hinweise erschnüffeln. Abwechslung kommt in “Dog’s Life” also keinesfalls zu kurz.

4. Das Testament des Sherlock Holmes

Man schlüpft in diesem Titel in Schlüsselszenen in die Rolle des Hundes Toby. Der Titel ist also kein reines Hundespiel, lässt aber die Herzen von Tierliebhabern trotzdem höher schlagen. Steuert man den Vierbeiner, muss man mithilfe seiner Nase die Lösungen zu kniffligen Rätseln erschnüffeln.

Sie kommen also nicht nur in den Genuss eines abwechslungsreichen Spiels, sondern Sie lernen auch die Bedeutung des Geruchssinns für Hunde kennen. Aus diesem Grund gehört “Das Testament des Sherlock Holmes” unbedingt mit auf Ihre Liste.

5. Okami HD / The Legend of Zelda – Twilight Princess

Es handelt sich hier gleich um zwei Spiele, die vom Prinzip her recht ähnlich sind. Aus diesem Grund werden sie in diesem Beitrag in einem Atemzug genannt. Und zwar schlüpfen Sie in beiden Titeln in die Rolle eines Wolfs, der sich mit den dunklen Mächten anlegt, um die Welt zu retten.

Die Spiele überzeugen durch ihre einzigartige grafische Darstellung und das originelle Konzept. Auch die Kämpfe sind unterhaltsam und halten Sie auf Trab.

Fazit

Die erwähnten Videospiele erlauben es Ihnen, zu einem virtuellen Haustierbesitzer zu werden. Außerdem können Sie in einigen Titeln die Welt aus der Perspektive des Vierbeiners erleben. Für welche Option Sie sich entscheiden, bleibt natürlich Ihren Vorlieben überlassen. Heute findet sich für jeden Geschmack das passende Spiel.