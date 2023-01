Digitale Innovationen, die Online Casinos revolutioniert haben

Viele Unternehmen wollen sich mit dem Einsatz digitaler Innovationen einen Vorsprung verschaffen, höhere Erträge erzielen oder ihre Position am Markt behaupten. Technische Innovationen machen auch vor der Casino-Branche nicht halt und daher müssen Anbieter, die sich von der Masse abheben wollen, ihren Kunden etwas Einzigartiges bieten.

Anzeige

Wer sich fragt, welche Arten von Innovationen in Online Spielbanken zu finden sind, muss nur an Live-Dealer-Tische denken, die gute Casinos stets im Angebot haben. Sehen wir uns weitere digitale Innovationen Beispiele an, die auch bei Online Casinos Einzug gehalten haben und nicht mehr wegzudenken sind.

Live Casinos

Dank HD-Streams werden aus Studios die Tische eines Live Casinos übertragen. Der Spieler kann mit den echten Dealerinnen und Dealern chatten und sich mit Mitspielern aus aller Welt unterhalten. Die Live Casino-Atmosphäre gibt dem Spieler das Gefühl, in einem lokalen Casino vor Ort zu sein, doch mit all den Vorzügen des eigenen Zuhauses. Hier ist an jedem Tisch zu jeder Zeit ein Platz frei und man kann spielen, wie man will, ohne Ablenkungen und ohne Bevormundungen. Egal, ob man mitten in der Nacht oder am frühen Morgen spielen möchte, Live Casinos haben immer geöffnet – rund um die Uhr.

VR und AR

Hinter diesen Abkürzungen verbergen sich die Begriffe Virtual Reality und Augmented Reality, zwei Technologien für digitale Innovationen, die heute bereits Einzug in Online Casinos gehalten haben. So haben Spieler die Möglichkeit, Spezialeffekte im Live Casino zu erleben und die Erfahrung beim Spielen noch beeindruckender und spannender zu gestalten.

Bekannte Slots wie Gonzo’s Quest VR beinhalten bereits VR-Funktionen und lassen den Spieler mit einem Headset in die Welt des Protagonisten eintauchen und man hat das Gefühl, beim Abenteuer dabei zu sein. Macht sich der Held Gonzalo Pizaro auf die Suche nach der goldenen Stadt El Dorado, sind die Spieler in der VR Version noch näher am Geschehen und tauchen in eine dreidimensionale Umgebung, in der sich Walzen auftürmen.

Künstliche Intelligenz im Online Casino

Wer eine Online Casinoseite öffnet, findet sofort Hinweise zu den tollen Bonus Angeboten und Aktionen. Werden dabei neueste Innovationen wie Künstliche Intelligenz genutzt, dann laufen die Werbebanner nicht einfach unmotiviert über die Seite, sondern sind vom Userverhalten abhängig. Greift KI ein, so werden die Banner so präsentiert, um den höchsten Marketingnutzen zu ziehen. Ein Banner blockiert nicht das nächste und der Spieler sieht maßgeschneiderte Werbeanzeigen, die ihn auch wirklich interessieren. Denn KI als neue Innovation analysiert das Verhalten der Besucher und entscheidet sich dann für personalisierte Werbung, während das Online Casino mit nur geringen Streuverlusten rechnen muss.

Oft wird KI auch eingesetzt, um das Spielerlebnis für die User zu verbessern. So werden einem Spieler spezielle Spiele angezeigt, die er aufgrund der vorhandenen Nutzererfahrungen gerne spielt. Das ist allerdings erst dann möglich, wenn der Casinokunde schon ein paar Spiele bei diesem Anbieter getestet hat.

Sicherheit bei Spielbanken im Internet

Cybersicherheit gehört ebenfalls zu den Innovationen in Deutschland, die man in Online Spielotheken finden kann. Jeder Spieler will in einer sicheren Umgebung spielen, einzahlen und Gewinne abheben. Auch hier kann Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. Die KI-Software analysiert in Bruchteilen einer Sekunde alle Abläufe und erkennt mögliche Angriffe sofort und blockiert diese. Die Malware ist gefunden und ausgeschaltet und der Spieler wieder sicher.

Zahlungen mit Kryptwährungen

Auch im Bereich der Zahlungsmethoden haben neue Innovationen Einzug gehalten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Spieler nur mit einer Banküberweisung oder Kreditkarten einzahlen konnten. Es folgten schnelle und praktische E-Wallets wie Skrill, Neteller oder MuchBetter, mit denen die Einzahlungen sofort über die Bühne gehen und Auszahlungen in wenigen Stunden in der elektronischen Geldbörse zu finden sind.

Doch Online Casinos mit einer Lizenz aus Curacao oder der Isle of Man geben Spielbanken die Möglichkeit, technische Innovationen wie die Blockchain mit Ihrer Plattform zu verbinden. Zahlungen können mit Bitcoin, Litecoin, Bitcoin, Cash, Ethereum oder anderen beliebten digitalen Assets durchgeführt werden. Dabei sind nicht nur die Einzahlungen in wenigen Minuten auf dem Konto des Spielers zu finden, sondern auch Auszahlungen fließen minutenschnell zurück in die Wallet.

Trotz der hohen Volatilität werden Kryptowährungen immer beliebter. Grund dafür sind nicht nur die schnellen Transaktionen, sondern auch die Sicherheit und Anonymität bei den Zahlungen. Wird eine Zahlung auf der Blockchain durchgeführt, ist jeder Block einzigartig und kann nachträglich nicht verändert werden. Das heißt, dass der Vorgang nicht manipuliert werden kann, was diese Art von technischen Innovationen auch in Online Casinos so beliebt macht.

Quo vadis, Glücksspiel

Die Zukunft wird sicher noch mehr technische Innovationen in Online Spielotheken bringen. Der Spieler wird ein noch realistischeres Live Casino erleben können, mit noch mehr Interaktionen mit Dealern und anderen Mitspielern aus aller Welt. Glücksspielbehörden werden sich mehr öffnen müssen und auch Zahlungen mit Kryptowährungen zulassen. Der Kunde ist König und daher müssen sich Anbieter über kurz oder lang fragen: Was sind Innovationen, die ich anbieten kann, um meinen Spielern eine exzellente Erfahrung zu bieten, damit er bei mir spielen möchte und immer wieder zurückkehrt.

Der Spieler hat so viele Möglichkeiten und eine riesige Auswahl an Online Casinos, dass er sich das für ihn beste aussuchen kann. Und je mehr ihm hier geboten wird, desto schneller wird er sich registrieren.