Call of Duty: Warzone 2 – Ein Schritt in die richtige Richtung

Call of Duty: Warzone 2 ist eine enorme Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger, obwohl es von technischen Problemen und einer quälend umständlichen Benutzeroberfläche geplagt wird. Es hat eine brillante KI-Soldaten-Implementierung, soziale Aspekte, die das Chaos verstärken, und, vielleicht am wichtigsten, eine fantastische neue Karte.

Al Mazrah gehört zu den besten Karten, die ich bisher in einem Battle-Royale-Spiel gespielt habe, und die ist nur so gut, wie ihre Karte sein kann. Die imaginäre Nation Udal, ein Juwel des islamischen Goldenen Zeitalters, ist durch interne Konflikte und Interventionen von außen in die Knie gezwungen worden. Die weitläufigen Dünen und zerklüfteten Felsen von Al Mazrah wecken Erinnerungen an den Golfkrieg und die Schlacht um die zerstörten Stadtkerne von Mosul. Die von der Schlacht gezeichneten Moscheen, Kreuzritterburgen und Basare bilden einen schönen Kontrast zu den unfertigen Finanzvierteln und schaffen eine Karte, die weniger künstlich und unheimlich lebendiger wirkt als ihre Vorgänger Verdansk und Caldera. Diese riesigen offenen Gebiete erfordern nun den Einsatz von Fahrzeugen. Warum war PUBG das einzige Spiel des Genres, das es geschafft hat, Battle Royale richtig zu fahren? Sie fahren immer noch wie riesige RC-Autos. Aber der Kampf von Auto zu Auto ist viel unterhaltsamer. Eine meiner liebsten neuen Funktionen ist der Ein-Knopf-Schalter, mit dem man vom Autositz auf das Dach wechseln kann. Es ist unterhaltsam, sich eine Verfolgungsjagd mit einem anderen Trupp zu liefern und zu beobachten, wie die Soldaten aus den Fenstern klettern, um den anderen Fahrer durch das Dach zu verfolgen.

Al-Mazrah wurde nicht nur durch ausländische Investitionen, sondern auch durch den Klimawandel zerschnitten, so dass ein Netz von künstlich angelegten Flüssen entstanden ist, auf denen man leicht mit dem Boot reisen kann. Ein Kanal teilt die Stadt Al-Mazrah in zwei Hälften und ergießt sich in eine Stadt, die von den herannahenden Sümpfen verschlungen wird. Wenn Mawizeh vom Kreis als Endstation des Spiels ausgewählt wird, möge Gott Ihnen beistehen. Dort zu kämpfen ist der Stoff, aus dem Albträume sind, da das vom Krieg zerrissene Gebiet ein Rattennest von Unterwasserhöhlen hat, die ideal für verdeckte Hinterhalte sind, und weil es außerdem eine Giftgaswolke gibt, die die Sicht einschränkt. Der verwirrend benannte Warzone 2 DMZ-Sidemodus, der dich und zwei Squadmates in Al-Mazrah mit einer Liste von Bomben, die entschärft werden müssen, und Informationen, die es zu beschaffen gilt, einsetzt, ist vor allem für seine tödlichen PvEvP-Shootouts beliebt (das Gebiet ist tatsächlich stark militarisiert). In der DMZ gibt es nur einen Weg, um voranzukommen: das Ausschalten von Hochburgen, schwarzen Orten und die erfolgreiche Flucht vor der Gefangennahme, während man noch auf der Karte ist. Das Aufstellen von Fallen für Infanteriekonvois und das Ausprobieren, welche der DMZ-Waffen am besten geeignet sind, um die schwer gepanzerten Molochs auszuschalten, hat einen Teil meines Gehirns aktiviert, der seit der Beendigung von Metal Gear Solid V inaktiv war. Der Einsatz von Killstreaks ist hervorragend; in meiner ersten Runde musste ich eine Festung angreifen, einen Tresor knacken und Truppen in großer Zahl direkt hinter den Grenzen des Dorfes landen lassen. Eine A-10-Staffel zerstörte die Hubschrauber und ihre Insassen dank eines Präzisions-Luftangriffs, den ich zuvor im Spiel erworben hatte.

Die zunehmende Handlungsfähigkeit der Spieler erstreckt sich nicht nur auf KI-Hochburgen, sondern auch auf Kopfgeldtafeln und Tresore voller Geld. In Warzone 2 gibt es eine absurd große Anzahl von Optionen, und keine davon ist einfach. Wenn du eine Festung stürmst, weil du dir Sorgen machst, einen verbesserten Plattenträger oder einen legendären Scharfschützen zu verpassen, kann es passieren, dass du einen gefährlichen Kopfgeldauftrag verlierst, bei dem immer enorme Geldsummen ausgezahlt werden, genug, um deine bevorzugte Ausrüstung zu kaufen oder einen gefallenen Teamkameraden loszuwerden. Jedes BR hat ein gewisses Risikomanagement, aber Warzone 2 ist besonders gut darin, uns Angst zu machen.

Eine wertvolle Ergänzung ist der neue Voice-Chat in der Nähe. Der Voice-Chat macht Gulag-Shootouts nicht nur unterhaltsam, sondern garantiert auch, dass ein großmäuliger Vierzehnjähriger nie wieder die Oberhand über dich hat. Ich rufe immer: „Okay, wir gehen beide nach rechts!“, bevor ich während eines Matches nach links gehe. In neun von zehn Fällen muss das funktionieren. Das gilt nicht nur für den Gulag, sondern für jedes Spiel, das ich bisher gespielt habe (öffnet in einem neuen Tab); meine Gruppe hat auf die Stimmen der Nachbarn immer entweder mit einem hektischen Schimpfen oder mit wilden Kampfschreien reagiert. Erinnern Sie sich noch an die ursprüngliche Lobby von Modern Warfare 2? Warzone 2 ist weniger schädlich, aber immer noch unterhaltsam.

Auch das Gulag-System wurde erheblich überarbeitet. Gefangene werden jetzt in zufälligen 2v2-Deathmatches in einer riesigen Arena platziert, die mit Waffenaufsammlungen bedeckt ist, nachdem sich die Lobby mit ihnen gefüllt hat. Der Kerkermeister, ein Minigun-schwingender Titan, der bereit ist, dich in eine „Mahlzeit für die Hunde“ zu verwandeln, springt herunter, wenn der Kampf zu lange dauert. die aktuellen Gulag-Gesetze. Die Möglichkeit für beide Teams, zusammenzuarbeiten und den Gefangenen auf der Suche nach Freiheit zu verfolgen, macht die ganze Angelegenheit viel komplexer. Sich auf einen Teamkollegen verlassen zu können, ist eine angenehme Abwechslung zu den schweißtreibenden 1v1-Gefechten von Warzone 1.0.

Die kohärente visuelle Identität von Warzone 2 ist immer noch unbelastet von auffälligen Kosmetika und lächerlichen Operator-Skins, und das Art-Design ist eine willkommene Rückkehr zur Einfachheit. Wenigstens gibt es ein Thema und nicht nur ein Sammelsurium von Designs in den Battle-Pass-Preisen der Saison 1, auch wenn diese an überdesignte Airsoft-Waffen erinnern. Die hyper-taktischen, matten Plastik-Battle-Pass-Waffen stehen jedoch häufig im Widerspruch zu einer Karte, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit Kampffotos aufweist. Die fantastische Auswahl an lizenzfreien Waffennachbildungen in MW2 fügt sich gut in die Ästhetik des Krieges der nahen Zukunft ein. Die Grafik von Warzone 2 übertrifft das aufgeblähte Warzone 1.0 bei weitem.

Dank exzellenter Überlagerung und Abmischung ist das Sounddesign immer noch erstaunlich. Das Geräusch zerbrechender Keramikpanzerplatten macht das Abfeuern einer Salve von 7,62er-Geschossen aus einem RPD auf ein vorbeifahrendes Auto viel befriedigender. Das Klirren der mit dem Gürtel eingezogenen Kugeln und das Kratzen der Metallmagazine auf den Verbundstoffbehältern dienen als Akzente beim Nachladen. Es ist befriedigend, das Knacken und Knistern der Schüsse in der Umgebung als von einem bestimmten Kaliber stammend zu erkennen. Schüsse sind extrem gut zu erkennen. Es hat mich ein paar Mal davor bewahrt, im CQC in einem Meta, das die AK-74u bevorzugt, zerschossen zu werden.

Eine Welle von Korrekturen scheint einige frühe Probleme mit der Treffererkennung und dem Netcode behoben zu haben, aber sporadische Abstürze und stotternde Frames, die nur dann auftreten, wenn es am unangenehmsten ist, haben das ansonsten ausgezeichnete Erlebnis in Al Mazrah getrübt. Erfahrene Spieler werden von dem holprigen Debüt von Warzone 2 nicht überrascht sein, und Marathons werden nicht in den ersten paar Minuten gewonnen, aber im Moment ist es trotzdem ärgerlich. Es ist bemerkenswert, dass ich in der kurzen Zeit, in der ich Warzone 2 gespielt habe, nicht auf die zwielichtigen Killcams und das eklatante Aimbotting gestoßen bin, die in Warzone 1 nur allzu häufig vorkamen. Abgesehen von den technischen Schwierigkeiten ist es eine große Bereicherung für das Warzone-Erlebnis, wenn man weiß, dass die Angreifer keine unfairen Taktiken anwenden.

Auch einige der Zugänglichkeitsfunktionen von Warzone verdienen Wertschätzung. Es gibt die üblichen Verdächtigen – Verhinderung der Bewegungskrankheit, alle Einstellungen für Farbenblindheit, die Spieler erwarten sollten – aber es gibt auch eine Menge Möglichkeiten zur Feinabstimmung der Mausempfindlichkeit. Aufgrund meiner leichten zerebralen Lähmung war es für mich schon immer schwierig, Ego-Shooter-Spiele auf hohem Niveau mit Maus und Tastatur zu spielen. Daher habe ich die Empfindlichkeit für Nahkampfwaffen erhöht, um mir einen Vorteil bei CQC zu verschaffen, und die Empfindlichkeit für Gewehre verringert, um die Stabilität zu verbessern. Es ist gut, dass Warzone 2 so komplizierte Eingabeeinstellungen hat, denn es ist eines der wenigen Spiele, die ich ohne Stütze spielen kann.

Unterm Strich ist Warzone 2 eine deutliche Verbesserung. Verdansk oder Caldera sind weniger tödliche Orte als Mazrah. Es gibt keine sicheren Wetten oder Möglichkeiten, das Spiel auf lange Sicht zu spielen, die sicherstellen, dass man den Siegerkreis erreicht. Im Vergleich zu anderen Battle-Royale-Spielen, die derzeit erhältlich sind, ist es das intensivste. Call of Duty führt zum gefühlt ersten Mal seit langer Zeit wieder Innovationen ein.