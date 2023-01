Apple stellt neuen HomePod der 2. Generation vor

Apple stellte gestern erst seine neuen SoCs M2 Pro und M2 Max sowie dazu passend neue MacBook Pro und eine neue Generation des Mac mini vor. Heute gibt es unverhofft Nachschlag: Auch die zweite Generation des Smart Speakers HomePod gibt ihren Einstand. Der Hersteller wirbt mit der engen Siri-Anbindung sowie Unterstützung von 3D-Audio. Über den Lautsprecher soll auch da jeweilige Smart Home per Sprache fernsteuerbar sein.

Beispielsweise lassen sich Smart-Home-Automationen mit Siri erstellen und z. B. die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum überprüfen – vollständig freihändig. Der neue HomePod kann ab heute online und in der Apple-Store-App bestellt werden und wird ab Freitag, 3. Februar 2023, erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 349 Euro. Was Apple wiederum nicht so groß ansagt, aber zeitgleich vollzogen worden ist: Der Preis des HomePod mini ist um 10 Euro geklettert – auf 109 Euro.

Erhältlich ist der Apple HomePod in den Farben Schwarz und Weiß. Er nutzt Netzgewebe und eine Touch-Oberfläche mit Hintergrundbeleuchtung, die von einem Rand zum anderen reicht. Ein High-Excursion-Tieftöner, der die Membran um 20 mm bewegt, ein eingebautes Bass-EQ-Mikrofon und ein Ring aus fünf Hochtönern mit Beamforming sorgen für den Klang. Unterstützt wird das Ganze vom integrierten S7-Chip.

Mit einer Technologie zur Raumerkennung erfasst der HomePod Schallreflexionen von nahegelegenen Oberflächen und erkennt, ob er vor einer Wand oder frei steht, und passt den Sound in Echtzeit an. Es lassen sich auch mehrere HomePods miteinander verknüpfen, um z. B. Stereo-Sound zu nutzen. Apple AirPlay 2 und Multiroom-Audio finden natürlich auch Unterstützung. Die Lautsprecher können gar als Intercom zwischen mehreren Räumen fungieren. Für den neuen Smart-Home-Standard Matter sind die Apple HomePod der 2. Generation ebenfalls bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Der HomePod (2. Generation) kann ab heute für 349 Euro inkl. MwSt. unter apple.com/de/store und in der Apple Store App bestellt werden. Er ist ab Freitag, 3. Februar 2023 erhältlich.

Quelle: Apple