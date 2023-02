Apple HomePod (2. Generation): Teardown zeigt Verbesserungen

Apple hat mit dem HomePod (2. Generation) seinen Smart Speaker neu aufgelegt. Im Design halten sich die Anpassungen gegenüber dem mehrere Jahre alten Vorgängermodell auf den ersten Blick in Grenzen. Das gilt aber nur, wenn man das Äußere betrachtet. Die Kollegen von iFixit haben den Lautsprecher in seine Bestandteile zerlegt und dabei durchaus Interessantes entdeckt. So ist der Apple HomePod der 2. Generation leichter zu reparieren, als das Vorgängermodell.

Das liegt daran, dass Apple für seinen ersten HomePod noch Unmengen an Kleber für das Innenleben einsetzte. Das hat man für den Nachfolger deutlich reduziert. Dadurch lässt er sich bereits wesentlich leichter öffnen. Außerdem ist das Stromkabel dieses Mal abnehmbar, was natürlich ebenfalls das Auseinanderbauen und später Zusammensetzen deutlich vereinfacht.

Letzten Endes ist aber zu bezweifeln, dass Apple aus reiner Herzensgüte das Innenleben so gestaltet hat, dass es leichter zu reparieren ist. So werden nicht nur in Europa, sondern auch in den USA sogenannte “Rechte auf Reparatur” forciert. Die sollen es Kunden leichter machen, entweder selbst mit Anleitungen einfache Reparaturen an ihren Geräten durchzuführen oder Ersatzteile zu bestellen. Auch Apple muss sich dem fügen und so seine Produkte umgestalten.

Quelle: iFixit (YouTube)