Epic Games Store: Ab sofort ist “Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War” gratis

Heute gibt es mal wieder ein neues Gratis-Spiel im Epic Games Store. Der neue Titel löst dabei ab sofort “Call of the Sea” aus der letzten Woche ab. Es handelt sich in diesem Fall beim Nachschlag um das 4X-Strategiespiel “Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War”. In diesem Titel aus dem “Warhammer”-Universum führen vier Fraktionen einen Krieg um die Vorherrschaft über die Ressourcen des Planeten. Das rundenbasierte Strategiespiel ist sowohl für Einzel- als auch Mehrspieler geeignet.

Anzeige

“Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War” war zuvor bereits auf nur noch 3,19 Euro reduziert worden. Wer das Spiel also gekauft hatte, sollte sich nicht zu sehr ärgern. In diesem Titel befehligt man als Spieler eine von vier “Warhammer”-Fraktionen (Astra Militarum, Space Marines, Orks oder Necrons). Jede von ihnen erfordert eine individuelle Spielweise und bringt auch einen einzigartigen Technologiebaum mit.

Es gibt eine zufällig generierte Spielwelt mit einer lebensbedrohlichen Flora und Fauna zu erkunden, welche die Moral der Truppen beeinflusst. Wer uralte Artefakte aufstöbert und kontrolliert, kann allerdings Vorteile erhalten. Um “Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War” kostenlos mitzunehmen, ist freilich ein Konto im Epic Games Store erforderlich. Auch das Account ist gratis.

Sollte dieses Spiel bei euch nicht auf Gegenliebe stoßen – ab dem nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es wieder einen fliegenden Wechsel. Viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games