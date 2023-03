Valve Steam: Unterstützung für Windows 7, 8 und 8.1 entfällt ab 01.01.2024

Steam ist für PC-Gamer eine der wichtigsten Anlaufstellen. Der Client von Valve hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass optische Medien für PC-Spieler mittlerweile keine Rolle mehr spielen. Als Konkurrenten gibt es mittlerweile den Epic Games Store, GOG.com und zahlreiche eigene Plattformen von Publishern – wie etwa von Ubisoft. Diejenigen, die auf Steam eingeschworen sind, müssen sich auf eine Veränderung gefasst machen: Schon bald werden ältere Windows-Versionen nämlich nicht mehr unterstützt.

So fällt ab dem 1. Januar 2024 der Support für sowohl Windows 7 als auch Windows 8 und Windows 8.1 weg. Microsoft selbst unterstützt die genannten Betriebssysteme ebenfalls bereits nicht mehr offiziell. Valve stellt klar, dass der Steam-Client nicht nur ab dem genannten Stichtag keine Updates mehr für die Plattformen erhält, er wird auch schlichtweg nicht mehr funktionieren. Wer dann also weiterhin auf Steam zugreifen möchte, wird eine neuere Windows-Version verwenden müssen.

Warum das Ganze? Der Steam-Client nutzt mittlerweile für einige Funktionen eine Embedded-Version von Google Chrome. Und jene läuft nicht mehr unter älteren Windows-Versionen. Valve sind also im Grunde ohnehin die Hände gebunden. Was sich drastisch lesen könnte, ist in der Praxis allerdings keine große Sache.

So ergeben die Hard- und Software-Umfragen von Steam, dass ohnehin nur noch 1,52 % Windows 7 verwenden. Windows 8 und Windows 8.1 kommen gerade einmal auf 0,34 %. So waren diese Betriebssysteme nicht nur unter Spielern von Anfang im Gegensatz zu Windows 7 sehr unbeliebt. Insgesamt werden also weniger als 2 % der Windows-Nutzer betroffen sein.

Quelle: Valve