Apple und ARM schließen neue Vereinbarung über das Jahr 2040 hinaus ab

Apple entwickelt bekanntermaßen seine eigenen Chips der M-Serie, die man auch als Apple Silicon vermarktet. Als Basis dient aber die Architektur von ARM. Inzwischen hat der Hersteller aus Cupertino dann auch einen neuen Vertrag mit ARM abgeschlossen. Die frische Vereinbarung ist langfristg angelegt und reicht sogar über das Jahr 2040 hinaus. Bekannt geworden ist dies aber nicht durch Pressemitteilungen von Apple oder ARM, sondern durch Dokumente, welche letztere im Zuge des baldigen Börsengangs herausgegeben haben.

Zuvor wollte ja Nvidia ARM übernehmen, doch die ganze Sache scheiterte am Widerstand mehrerer Kartellwächter. Letzten Endes kam es zu so vielen Hürden und Verzögerungen, dass Nvidia die Übernahme abblasen musste. Nach dem Börsengang wird Nvidia aber wohl bei ARM als Großinvestor einsteigen. Für letztere ist der Gang an die Börse, um frisches Kapital zu erhalten. Neben Nvidia könnte wohl auch Apple als größerer Investor einsteigen.

ARM verdient sein Geld nicht damit, selbst Prozessoren zu entwickeln bzw. herzustellen, sondern lizenziert seine Architekturen an Partner. Zu den weiteren Partnern von ARM zählen, neben den bereits erwähnten Apple und Nvidia, beispielsweise auch MediaTek und Qualcomm. ARM will nach aktuellem Stand am 14. September 2023 an die Börse gehen. Angepeilt wird da ein Preis von 47 bis 51 US-Dollar pro Aktie. Das würde Einnahmen in Höhe von etwa 5 Mrd. US-Dollar entsprechen, da man 95,5 Mio. Aktien herausgeben will.

Quelle: Reuters