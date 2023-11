Intel kündigt Event “AI Everywhere” für den 14. Dezember 2023 an

Intel hat für den 14. Dezember 2023 ein Event angekündigt. Im Rahmen der Veranstaltung wird Intel gleich zwei neue Produktreihen vorstellen. Das hat der Hersteller schon jetzt offiziell bestätigt. So werden einerseits die brandneuen Intel Core Ultra ihren Einstand geben. Andererseits sollen auch die Intel Xeon der 5. Generation präsentiert werden. Mit ersteren visiert Intel Privatkunden an, während die Xeon natürlich klassisch eher für Geschäftskunden bzw. professionelle Anwender gedacht sind.

Die Vor-Ort-Veranstaltung findet in New York City statt. Intel wird aber einen Livestream in seinem Newsroom übertragen – ganz genau am 14. Dezember 2023 ab 15 Uhr. Wer um diese Uhrzeit nicht hereinschauen kann oder will, wird aber nach der Veranstaltung und dem Livestream auch eine Aufzeichnung abrufen können.

Der offizielle Titel des Events laute “AI Everywhere”, sodass Intel eben die KI-Fähigkeiten seiner neuen Chips ins Zentrum rücken will. Mehr erfahren wir dann ja spätestens am 14. Dezember 2023. Zuvor werden aber sicherlich noch einige Leaks inoffizielle Informationen in den Raum stellen.

