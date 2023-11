Stadionatmosphäre auch zu Hause dank VR

Während dieses Jahr die neuen VR-Headsets von Apple und Meta veröffentlicht wurden, gibt es ein interessantes neues Konzept von Sky, das das Streaming von Fußball revolutionieren soll. Dieses Konzept, genannt “VR Premier League Matches” wird im November dieses Jahres starten. Das Besondere dabei: der Zuschauer kann die Atmosphäre des Stadions virtuell durch die VR-Brille erleben und das Spiel aus verschiedensten Perspektiven betrachten.

Sky bietet mit Sky Worlds zwar bereits einen ähnlichen Dienst an, dieser ist jedoch ausschließlich VIP Kunden vorbehalten. Für alle Fußballfans, die gerne ins Stadion gehen, aber nicht jede Woche die Zeit dafür haben, sind diese Neuigkeiten also eine gute Nachricht. In nicht allzu ferner Zukunft kann auch von zu Hause aus die Stadionatmosphäre genossen werden. Möglicher Haken: Sky Worlds ist bisher nur mit Oculus Quest kompatibel. Dies könnte bei “VR Premier League Matches” möglicherweise auch der Fall sein.

Wer nicht sicher ist, welche Spiele bei Sky überhaupt übertragen werden, kann hier alle Informationen zur deutschen Streaminglandschaft finden. Leider ist durch das Aufkommen von neuen Plattformen der Markt ziemlich fragmentiert, was sich durch höhere Kosten für die Zuschauer bemerkbar macht. Ob und wenn ja, wie hoch der Preis für das VR Erlebnis sein wird, bleibt abzuwarten – spannend ist es jedoch allemal.