Gaming-Mäuse NZXT Lift 2 Ergo & Symm im Test

Mäuse zählen neben der Tastatur zum wichtigsten Eingabegerät an einem Computer und so gibt es sie in Hülle und Fülle. So verschieden die Mäuse sind, so verschieden sind auch die Anforderungen. Empfindliche Mäuse mit hochauflösenden Sensoren werden immer ins Gaming-Regal gestellt, so macht es NZXT auch. Dabei sind die Mäuse auch im Büro mit hochauflösenden Bildschirmen durchaus sinnvoll, sollten dort aber nicht durch viele LEDs um Auffallen ringen. Als NZXT uns die Lift 2 Ergo und Symm angeboten hat, war die Abstinenz von LEDs für mich der Hauptgrund, um sie mal in die Hand zu nehmen und euch meine Erfahrungen zu schildern.

Die Variante “Symm” ist dem Namen nach symmetrisch aufgebaut und soll sich so auch für Linkshänder eignen. Entsprechend ist der Lift 2 Ergo für Rechtshänder konzipiert, ohne Kompromisse einzugehen. Dafür wiegt die Ergo mit 61 Gramm satte 3 Gramm mehr als die Symm-Variante – geschenkt.

Der PixArt PMW3395 Sensor zählt zu den besten Sensoren auf dem Markt, mit einer Auflösung von bis zu 26.000 DPI und einer Abtastrate bis 8000 Hz geht man ebenfalls in Richtung High-End. Die Einführungspreise bewegen sich mit 60 Euro auf durchschnittlichem Niveau. Lieferbar sind beide Varianten in schwarz oder weiß.