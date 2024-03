Zendure präsentiert AIO 2400 Speicher

Zendure hat mit der AIO 2400 eine neue All-in-One-Speicherlösung für Balkonkraftwerke vorgestellt. Das neue System soll alle notwendigen Komponenten bis auf die Solarmodule in einem modernen Aluminiumgehäuse vereinigen. Wir hatten die Vorgängerlösung in Form des Zendure SolarFlow im Test. Ein Kritikpunkt waren die vielen Komponenten und der daraus resultierende hohe Verkabelungsaufwand. Dies dürfte mit der AIO 2400 der Vergangenheit angehören. Das Plug&Play-System besitzt einen integrierten PVHub und auch der Akku ist bereits im Gehäuse verbaut. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen Mikrowechselrichter direkt am Gehäuse zu befestigen. Dadurch wird der Verkabelungsaufwand minimiert und das schicke Design leidet nicht.

Anzeige

Der AIO 2400 unterstützt Dual-MPPT mit einer Solarleistung von bis zu 1.560 Watt. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 1.200 Watt. Zum Wechselrichter können 800 Watt für die Einspeisung in das Hausnetz übertragen werden. Nach einem Vorschlag des Verbands für Elektrotechnik (VDE) soll die bisherige Bagatellgrenze bei Balkonkraftwerken noch im Laufe von 2024 von 600 W auf 800 W erhöht werden.

Der Akku fasst 2,4 kWh und besteht aus LiFePO4-Zellen. Diese sollen nach 4.000 Ladezyklen noch eine Kapazität von 80 Prozent aufweisen. Nach 8.000 Ladezyklen soll die Kapazität immerhin noch bei 70 Prozent liegen. Der AIO ist dank IP65 Schutzklasse vor Wasser und Staub geschützt und kann daher problemlos im Freien aufgestellt werden. Durch das integrierte Heizelement sich der Akku auch bei niedrigen Temperaturen von 0 bis -20 Grad Celsius laden lassen.

Der Zendure AIO 2400 wiegt rund 31 Kilogramm und misst 657 × 427 × 150 mm (B x T x H). Die vorhandenen Befestigungsbohrungen sind für Hoymiles-Wechselrichter ausgelegt. Durch verstellbare Schrauben lassen sich aber auch Wechselrichter anderer Hersteller montieren.

Zendure gewährt 10 Jahre Garantie auf den AIO 2400. Das All-in-One-System ist ab dem 29. Februar 2024 zum Preis von 1.343 Euro (ohne Mehrwertsteuer) erhältlich. Zum Launch sind anfänglich 300 Stück auf Lager. Ebenfalls gibt es verschiedene Bundles, z.B. mit dem Hoymiles HMS-800-2T Wechselrichter und vier flexiblen Solarpanels.

Quelle: Pressemitteilung