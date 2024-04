Asus ROG Carnyx: USB-Mikrofon für Spieler und Streamer

Asus stellt mit seiner Marke Republic of Gamers (ROG) ein eigenes Kondensator-Mikrofon mit 25-mm-Kapsel vor. Das Asus ROG Carnyx integriert ab Werk einen Pop-Filter, der Plosivlaute entschärfen soll. Auch eine Mikrofonspinne ist in der Metallhalterung bereits integriert. Laut dem Hersteller biete das Mikrofon eine 24-bit / 192 kHz. Als Zielgruppe hat man sich Gamer bzw. Streamer auserkoren.

Auch ein Hochpassfilter ist direkt verbaut, er kann aber jederzeit abgeschaltet werden. Der Hochpassfilter unterdrückt tieffrequente Hintergrundgeräusche unter 80 Hz. Am Mikrofon sind auch direkt Bedienelemente wie eine One-Touch-Stummschalttaste und ein multifunktionaler Drehregler verbaut. Das Asus Carnyx bietet außerdem Echtzeit-Monitoring über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, wobei die Lautstärke über den Multifunktionsregler eingestellt werden kann.

Während das Asus ROG Carnyx zunächst in der Farbe Schwarz in den Handel kommt, ist für das 2. Quartal 2024 auch eine weiße Variante angedacht. Integriert ist überdies eine Aura-Sync-RGB-Beleuchtung, die sechs voreingestellte Lichteffekte in der Armoury-Crate-App bietet. Die Beleuchtung kann auch mit anderen Aura-Sync-Geräten synchronisiert werden. Im Lieferumfang des Asus ROG Carnyx ist ein USB-Kabe enthalten. Der eingebaute Befestigungsadapter passt in ein 3/8-Zoll-Standardgewinde.

Das Asus ROG Carnyx in Schwarz ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 198,90 € EUR/ CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im Asus-Webshop (DE/AT & CH) verfügbar. Die weiße Version folgt im 2. Quartal 2024.

Quelle: Pressemitteilung