Geld spielt beim PC-Kauf keine Rolle, hier geht es um Design, Leistung und Top-Notch-Technik? Der Corsair One i500 ist nicht nur ein optischer Hingucker, der selbst Apple-User neidisch macht, sondern auch ein technisches Kraftpaket. Das kann man für den alles andere als schmalen Kaufpreis von 4.000 Euro erwarten:

Design: Ein Statement-Piece!

Die Optik des Corsair One i500 Mini-PCs ist ein echter Blickfang und hebt sich von seinen Vorgängermodellen sowie anderen High-End-PCs ab. Die Verwendung von echtem Holz für die Frontplatte ist mutig und verleiht dem Gerät eine warme und natürliche Ästhetik. Im Vergleich zu den früheren Modellen der Corsair One-Serie, die für ihre kompakten und futuristischen Designs bekannt sind, glänzt der i500 mit einer größeren, aber immer noch platzsparenden Form und genug Platz für moderne Grafikkarten.

Im Vergleich zu anderen High-End-PCs, die oft auf traditionelle Metall- und Glaselemente setzen, bietet der i500 mit seinem Holzdesign eine einzigartige Alternative. Hierbei kann man zwischen einem (echten!) Walnussholz oder einem helleren Ahornholz wählen, im Laufe des Jahres soll noch ein traditionelles Aluminium-Design angeboten werden. Es ist eine gelungene Kombination aus Funktionalität und Stil, die sowohl in einem professionellen Büroumfeld als auch in einem heimischen Gaming-Setup eine gute Figur macht.

Die Seiten des i500 nutzen keine traditionellen Materialien, sondern sind mit Stofffiltern versehen, was dem PC eine zusätzliche Textur und ein einzigartiges Aussehen verleiht. Die Beleuchtung, die durch RGB-Lichtelemente ergänzt wird, kann über einen berührungsempfindlichen Streifen gesteuert werden. Der Wow-Faktor ist zumindest bei vielen auch nach einigen Wochen immer noch da!

Anschlüsse

Gerade bei Mini-PCs, die direkt auf dem Schreibtisch platziert werden, muss die Verteilung der Anschlüsse perfekt durchdacht sein. Vorne sind zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A, ein USB 3.2 Gen 1 Type-C und ein 3.5 mm Audioanschluss. Rückseitig sind vier USB 3.2 Gen 1 Type-A, drei USB 3.2 Gen 2 Type-A, ein USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, HD Audio Port, drei HDMI und Ethernet angebracht. Nicht nur die Platzierung, sondern auch die Verarbeitung ist hierbei perfekt gelungen.

Einsatzbereich des Corsair i500

Durch seine kompakte Größe (39 cm × 30 cm × 19 cm) und die leistungsstarken Komponenten eignet sich der Mini-PC hervorragend für verschiedene Einsatzbereiche:

Gaming : Mit der NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte und dem Intel Core i9-Prozessor der 14. Generation ist der i500 ein Traum für jeden Gamer. Aktuelle Spiele laufen flüssig in höchster Auflösung und mit maximalen Details. Wer etwas weniger ausgeben möchte, kann sich auch für das Einsteigermodell entscheiden, welches anstelle von 64 GM RAM mit nur 32 GB kommt und die günstigere Grafikkarte GeForce RTX 4080 Super verbaut hat. Dieses kann jedoch nicht mit den aktuellen Gaming-PCs von Alienware und anderen mithalten. Zwar sind die FPS-Rate und Auflösung auch hier klar im oberen Bereich, doch bei Ultra-Einstellungen etwa bei Cyberpunk bei gleichzeitig aktiviertem Ray tracing kommt der i500 hier an seine Grenzen, wie die Kollegen von Computerbase in einem intensiven Test auch messen konnten.

: Mit der NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte und dem Intel Core i9-Prozessor der 14. Generation ist der i500 ein Traum für jeden Gamer. Aktuelle Spiele laufen flüssig in höchster Auflösung und mit maximalen Details. Wer etwas weniger ausgeben möchte, kann sich auch für das Einsteigermodell entscheiden, welches anstelle von 64 GM RAM mit nur 32 GB kommt und die günstigere Grafikkarte GeForce RTX 4080 Super verbaut hat. Dieses kann jedoch nicht mit den aktuellen Gaming-PCs von Alienware und anderen mithalten. Zwar sind die FPS-Rate und Auflösung auch hier klar im oberen Bereich, doch bei Ultra-Einstellungen etwa bei Cyberpunk bei gleichzeitig aktiviertem Ray tracing kommt der i500 hier an seine Grenzen, wie die Kollegen von Computerbase in einem intensiven Test auch messen konnten. Content Creation : Ob Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Musikproduktion – die Kombination aus schnellem DDR5-Speicher und großzügigem NVMe-Speicherplatz macht den i500 zur idealen Workstation für Kreative.

: Ob Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Musikproduktion – die Kombination aus schnellem DDR5-Speicher und großzügigem NVMe-Speicherplatz macht den i500 zur idealen Workstation für Kreative. Professionelle Anwendungen : Auch in Bereichen wie CAD, Datenanalyse oder KI-Entwicklung kann der i500 seine Stärken ausspielen. Die flüssigkeitsgekühlten Komponenten gewährleisten dabei auch unter Last eine stabile Performance.

: Auch in Bereichen wie CAD, Datenanalyse oder KI-Entwicklung kann der i500 seine Stärken ausspielen. Die flüssigkeitsgekühlten Komponenten gewährleisten dabei auch unter Last eine stabile Performance. Klassische Anwendungen: Dass angesichts dieser Rechenpower die normalen Anwendungen von Microsoft Office über Medienwiedergabe und Surfen abgedeckt werden, versteht sich von selbst. Gerade bei Online-Spielen, ob nun Browsergames oder Slots in Online-Spielotheken wie LeoVegas, bleiben Lautstärke und Temperatur im unteren Bereich.

Technische Aspekte:

Die technische Ausstattung des i500 ist für die Größe beeindruckend. Der flüssigkeitsgekühlte Intel Core i9-14900K Prozessor mit bis zu 6,0 GHz und die RTX 4090 Grafikkarte mit 24 GB GDDR6X Speicher sind nur die Spitze des Eisbergs. Mit 64 GB DDR5-6000 Arbeitsspeicher und einer 2 TB PCIe Gen 4 NVMe SSD ist der i500 auch für zukünftige Anforderungen gut gerüstet.

Kühlung und Lautstärke:

Ein besonderes Augenmerk verdient das Kühlsystem. Sowohl CPU als auch GPU sind flüssigkeitsgekühlt, was eine hohe Kühlleistung bei gleichzeitig niedriger Lautstärke ermöglicht. Das ist gerade in ruhigen Arbeitsumgebungen oder beim nächtlichen Gaming ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Extras:

Passend zur Holzoptik soll im Laufe des Jahres die Produktpalette durch passende Keyboards und Maus ergänzt werden.

Fazit

Der Corsair One i500 ist ein Mini-PC, der in vielen Bereichen glänzen kann. Er kombiniert Leistung mit Design und ist dabei flexibel genug, um sowohl für anspruchsvolle Spiele als auch für professionelle Anwendungen eine gute Figur zu machen. Die Investition lohnt sich für alle, die einen zuverlässigen und starken PC suchen, der auch optisch etwas hermacht. Kurz gesagt, der i500 ist ein kleines Wunderwerk der Technik, das in keinem modernen Setup fehlen sollte, sofern man über das nötige Kleingeld verfügt.