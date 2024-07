Monitore für Gamer – welche Eigenschaften muss der ideale Bildschirm haben?

Wer gerne am PC Videogames spielt oder seine Spielekonsole am Computer anschließt, um die Inhalte dort zu zocken, der sollte sich darum bemühen, einen hochwertigen Monitor in das Gaming-Set-Up zu integrieren, denn über diesen ist es möglich, den Gaming-Content in vollen Zügen zu genießen.



Anzeige

In der heutigen Zeit besteht eine unglaublich große Auswahl an Bildschirmen und daher ist es sinnvoll, sich vor dem Kauf eines neuen Monitors intensiv damit zu beschäftigen, welche technischen Voraussetzungen ein Bildschirm zu bieten haben sollte, sofern man plant, diesen insbesondere als Gaming-Monitor zu verwenden.

Wie wichtig ist die Wahl des richtigen PC-Monitors?

Gamer wissen nur zu gut, dass ein Computer heutzutage hohen Anforderungen gerecht werden muss, wenn man darauf die neuesten Videospiele spielen möchte. Ein leistungsfähiger Prozessor und eine starke Grafikkarte sind nur zwei der zahlreichen Grundsteine für einen guten Gaming-PC.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des gesamten Systems ist der Monitor. Viele Gamer haben gar mehrere Bildschirme angeschlossen, zwischen denen sie hin und her schalten können. Denn eine gute Übersicht brauchen sie auch, wenn Gamer an Merkur Slots spielen oder andere Games zocken.

Und wer dann schon dabei ist, im Internet Games zu spielen, der wird daran wesentlich mehr Freude haben, wenn dies über einen guten Monitor geschieht. In diesem Zusammenhang sollten Gamer auf ein paar elementare Grundinformationen achten, welche einen Gaming-Monitor auszeichnen und die wirklich einfach in den Produktbeschreibungen zu entdecken sind.

Welche technischen Informationen sind für den Kauf eines Gaming-Bildschirms wichtig?

Einige Aspekte spielen bei einem Gaming-Bildschirm eine übergeordnete Rolle und daher gilt es ein besonderes Augenmerk auf folgende Informationen des Monitors zu legen: schnelle Reaktionszeiten, eine gute Größe zur besseren Spielübersicht, eine hohe Bildwiederholungsfrequenz, augenfreundliche Helligkeitswerte und selbstverständlich ist auch eine gute Auswahl in Bezug auf die Auflösung vorzuziehen.

Die Reaktionszeit ist essenziell, denn in vielen Spielen ist es bedeutsam, schnell reagieren zu können. Das gilt zum Beispiel für Ego-Shooter. Wer hier zögert oder sich nicht rasch genug drehen kann, der muss vermutlich die restliche Runde aussetzen.

Die Größe des Bildschirms sollte ebenfalls sorgsam ausgewählt werden. Obwohl man hier eigentlich fix sagen kann, dass die meisten Gamer einen möglichst großen Bildschirm bevorzugen. Zumindest, wenn es darum geht, den Inhalt des Spiels zu sehen. Streamer haben dann meist noch einen zweiten oder dritten Monitor angeschlossen, auf dem sie insbesondere ihre Aufnahme sehen oder Zugang zum Chat haben.

Gamer tendieren zudem dazu, an manchen Tagen auch mal mehrere Stunden am PC zu sitzen. Ist dies der Fall, sollte man sich für einen Gaming-Bildschirm mit einer guten Energieeffizienzklasse entscheiden. Der Energieverbrauch des Bildschirms ist bei den heutigen Kosten für Strom keinesfalls zu unterschätzen.

Der perfekte Gaming-Bildschirm: Achtung – selbst augenschonende Monitore machen Auszeiten notwendig

Neben dem Energieverbrauch sollten Gamer bei längeren Gaming-Sessions auch auf ihre Augen achten. Glücklicherweise gibt es inzwischen viele Monitore, die extrem augenschonende Einstellungen erlauben. Manche Exemplare haben gar spezielle Modi, welche die Helligkeit so einstellen, dass sie den Augen nicht zu sehr schaden.

In diesem Zusammenhang sollte man neben dem Helligkeitswert auch auf den Kontrast achten. Generell ergibt es Sinn, von Zeit zu Zeit eine Pause vom Bildschirm einzulegen und den Blick in andere Richtungen schweifen zu lassen. Auf diese Weise kann man den Augen eine Auszeit gönnen und nach ein paar Minuten mit neuer Konzentration an den PC gehen.

Höhenverstellbarkeit, Curved-Gaming-Monitore und mehr

Einige wichtige Punkte in Hinsicht auf einen qualitativen Gaming-Monitor sind genannt, aber es gibt weitere Aspekte, welche man erwähnen sollte. Es wäre unter anderem sinnvoll, einen höhenverstellbaren Monitor in Erwägung zu ziehen. Diesen Bildschirm kann man so einstellen, dass er die perfekte Höhe einnimmt, um Nacken- und Schulterschmerzen zu vermeiden.

Weiterhin gilt es darauf zu achten, einen Bildschirm mit einem stabilen Standfuß auszuwählen. In der heutigen Zeit erfreuen sich überdies Curved-Gaming-Bildschirme an einer großen Beliebtheit. Ihre geschwungenen Flächen sehen nicht nur trendig aus, sie verhelfen auch zu einem ganz besonderen Spielerlebnis.

Gaming-PC: Internet oder doch Fachhandel – hier sollte man den Gaming-Bildschirm kaufen

Bei der Suche nach dem geeigneten Gaming-Bildschirm stellt man sich natürlich auch die Frage, ob es ratsamer ist, den Monitor im World Wide Web zu kaufen oder doch der Gang in den Technik-Fachhandel notwendig ist. Sicherlich ist es keine schlechte Idee, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Dort hat man die Möglichkeit, mit dem Fachpersonal ins Gespräch zu kommen und sich intensiv zu einem bestimmten Monitor beraten zu lassen.

Dieser Vorteil ist sehr erstrebenswert. Jedoch gibt es auch Nachteile. Ein Technik-Geschäft hat immer nur ein paar Geräte auf Lager und so ist die Auswahl letztlich eingeschränkt, wenn man den Bildschirm gleich mit nach Hause nehmen möchte. Außerdem bezahlt man im Fachhandel gerne mal einen gewissen Betrag mehr.

Daher ist es durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, den neuen Gaming-Bildschirm im Internet zu bestellen. Hier hat man über verschiedene Shops Zugriff auf alle möglichen Bildschirmmodelle. Die Lieferzeiten sind heutzutage sehr human und vor allem die Preise wissen online zu überzeugen.

Es fehlt zwar die Fachberatung, aber dafür kann man sich über die Shopbewertungen sowie Reviews erfahrener Technik-Magazine über die gewünschten Monitore informieren. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis von großer Wichtigkeit. Und daher wäre es empfehlenswert, sich auch mit den Kosten für einen Gaming-Monitor zu beschäftigen.

Wie viel Geld muss man für einen qualitativen PC-Monitor für Gamer ausgeben?

Die Frage nach den Kosten ist bei jeder Anschaffung stets ein nicht unwichtiger Teil des gesamten Kaufprozesses. Wer einen hochwertigen Monitor für sein Gaming-Set-up sucht, der muss damit rechnen, dass man einige Hundert Euro ausgeben muss. Einige Bildschirme können preislich auch im unteren vierstelligen Bereich liegen. Es lohnt sich in der Tat, im Internet Ausschau nach Schnäppchen-Angeboten zu halten.

Man findet online immer wieder Technik-Deals, die sich um das Thema Gaming-Monitore drehen. Diese halten nicht nur gute Preise, sondern auch hochwertige Bildschirme bereit. Fest steht: Ein Qualitäts-Monitor muss nicht unbedingt teuer sein. Eigentlich bekommt man schon für ein paar Hundert Euro gute Modelle und diese ermöglichen es, die Welt der Videospiele auf einem hohen Level wahrzunehmen.