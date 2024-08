Nvidia GeForce RTX 40: Angeblich Halbierung des Produktionsvolumens

Nvidia will angeblich die Produktion seiner Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 40 halbieren. Vor allem im Midrange- und High-End-Bereich soll das Volumen sinken. Betroffen wären damit dann auch die erst im Frühling vorgestellten Super-Neuauflagen einiger Modelle wie der GeForce RTX 4070. Warum will man die Produktion der Grafikchips und folgerichtig der Karten zurückfahren? Es geht wohl darum, die Lager möglichst zu leeren, bevor die nächste Generation “Blackwell” auf den Markt kommt.

Dabei könnte die Maßnahme von Nvidia am Ende auch ein Weg sein, zu verhindern, dass mit dem Erscheinen der kommenden GeForce RTX 50 die Preise für Grafikkarten der vorherigen Generation sinken. Im schlimmsten Fall könnte es sogar umgekehrt laufen und die Preise für die GeForce RTX 40 könnten zunächst steigen.

Seltsam wirkt an den Gerüchten, dass Nvidia zunächst ja Nachfolger für die GeForce RTX 4080 und RTX 4090 veröffentlichen dürfte. Somit würde es wenig Sinn ergeben, in der Mittelklasse die Produktion herunterzufahren, wenn zunächst nur neue Premium-Grafikkarten auf den Markt kommen. Zumal man mit dem Start der GeForce RTX 50 alias Blackwell inzwischen erst für Anfang 2025 rechnet.

Am Ende muss man also abwarten, ob an dieser Meldung etwas dran ist. Nvidia selbst schweigt natürlich zu den potenziellen Umständen.

Quelle: UDN