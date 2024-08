The Spectrum: Rückkehr des Retro-Heimcomputers naht

Für Retro-Fans kommt am 22. November 2024 ein neues Produkt auf den Markt: The Spectrum. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Heimcomputers ZX Spectrum. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. 99,99 Euro kostet das Gerät aus den Händen des Publishers Plaion sowie Retro Games Ltd. Das Original ist in den 1980er-Jahren populär gewesen – insbesondere in Großbritannien.

Ab Werk sind direkt 48 Spiele vorinstalliert. Für etwas modernes Flair verfügt The Spectrum über einen 720p-HD-Ausgang (HDMI). Dazu gesellen sich vier USB-Anschlüsse, die für Gamepads und Joysticks verwendet werden können. Verwenden kann man auch die nicht nur dekorative, sondern tatsächlich funktionale Nachbildung der berühmten „Gummi“-Tastatur. Zu den 48 vorinstallierten Spielen gehören:

Alien Girl (Skirmish Edition)

Ant Attack

Army Moves

Auf Wiedersehen Monty

Avalon

Bobby Bearing

Cosmic Payback

Devwill Too Z

Exolon

Fairlight

Firelord

Football Manager 2

Freddy Hardest

The Great Escape

Head Over Heels

Highway Encounter

The Hobbit

Horace Goes Skiing

Jack the Nipper

Knot in 3D

The Lords of Midnight

Manic Miner

Match Day II

Movie

Nodes of Yesod

Penetrator

Phantis (Game Over II)

Pheenix

Pyracurse

Quazatron

Robin of the Wood

Saboteur! Remastered

Shovel Adventure

Skool Daze

Snake Escape

Spellbound

Starquake

Starstrike II

El Stompo

Stonkers

Target: Renegade

TCQ

Technician Ted – The Megamix

Tenebra

Trashman

The Way of the Exploding Fist

Wheelie

Where Time Stood Still

Es gibt als Standard die Möglichkeit, ein Spiel bis zu 40 Sekunden zurückzuspielen, um schwierige Stellen erneut zu versuchen. Vier Speicherplätze pro Titel gehören ebenfalls zum Standard. Wer mag, schaltet für die Grafik einen CRT-Filter zu. Via USB-Stick lassen sich weitere Spiele hinzufügen und sogar die BASIC-Programmierung ist möglich. Alle vorinstallierten Spiele sind offiziell lizenziert und können auch nur mit der Tastatur gespielt werden.

The Spectrum emuliert alle ZX-Spectrum-Modelle von 16k bis 128k. Das Retro-System erscheint am 22. November 2024 und wird bei verschiedenen Einzelhändlern zu einem Preis von 99,99 € erhältlich sein. Vorbestellungen sind bereits ab sofort möglich.