Tineco Pure One Air Pet+ im Test

Anzeige

Nachdem wir mit dem Tineco Floor One Switch S7 bei der Staubsauger-Leistung ganz zufrieden waren, wollte ich mir mal wieder einen puren Staubsauger von Tineco ansehen. Der Pure One Air Pet+ liegt mit 300 Euro im mittleren Preissegment, ist auf der Webseite von Tineco aber nicht einmal gelistet.

Wie auch bei den Wischsaugern ist die Anzahl der verschiedenen Geräte bei Tineco riesig – die richtige Wahl entsprechend schwierig.

Dennoch gleichen sich die Geräte im grundsätzlichen Aufbau, daher lassen sich viele Ergebnisse oftmals übertragen. Der Pure One Air Pet+ verfügt über eine Bodenwalze, welche aufgewickelte Haare vermeiden soll. Zudem gibt es eine Ladestation, an der das Zubehör verstaut werden kann. Was das Gerät sonst noch kann, könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen.