OnePlus 13: Manager bestätigt Wireless-Charing über MagSafe-Alternative

OnePlus kann aktuell aufgrund eines Rechtsstreits mit Panasonic in Deutschland keine Smartphones mehr vertreiben. Das fühlt sich ein wenig an wie ein Déjà-vu, denn zuvor lag man mit Nokia im Klinch – mit dem gleichen Ergebnis. Nach der Einigung mit Nokia konnte OnePlus aber wieder in Deutschland aktiv sein – und muss nun wieder eine Schlappe hinnehmen. Das ist für Kunden enttäuschend, gibt es doch aktuell interessante Meldungen zum kommenden OnePlus 13.

So hat der OnePlus-Manager Li JieLouis im chinesischen Netzwerk Weibo bekannt gegeben, dass das OnePlus 13 Wireless Charging über magnetische Accessoires unterstützen werde – ähnlich wie an Apple-Geräten per MagSafe. Offenbar will OnePlus aber keine Magneten direkt in den Smartphones platzieren, sondern stattdessen auf spezielle Cases setzen. Hier bleibt die Mitteilung aber noch etwas diffus.

Inzwischen gibt es einige Hersteller, die sich von Apples MagSafe-System inspirieren lassen. Auch realme hat z. B. schon eine eigene Alternative für seine Smartphones vorgestellt. OnePlus will sich da mit dem kommenden OnePlus 13 ebenfalls einreihen.

Das OnePlus 14 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 als Chip soll noch im Oktober 2024 vorgestellt werden. Zu den weiteren technischen Daten ist das meiste noch offen. Man rechnet allerdings auch mit einer üppigen RAM-Ausstattung.

Quelle: Li JieLouis (Weibo)