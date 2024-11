AMD: 3D V-Cache bald auch für Threadripper und APUs?

AMD setzt seinen 3D V-Cache, der vor allem die Spieleleistung beschleunigt, bislang nur in ausgewählten Ryzen-Chips der Oberklasse ein. Etwa kommt da mit dem AMD Ryzen 7 9800X3D ein neuer Chip auf den Markt. Jetzt gibt es jedoch neue Gerüchte, laut denen AMD planen soll, den 3D V-Cache auch für die Threadripper-Chips sowie APUs zu verwenden.

Anzeige

Diese Informationen stammen aus China vom Leaker Chiphell, der sie über die Lieferkette von AMD ergattert haben will. Das Unternehmen selbst äußert sich zu den Angaben natürlich nicht. Somit sollte man diese durchgesickerten Informationen natürlich auch mit einiger Vorsicht genießen. Offen ist dabei die große Frage, wie die AMD Ryzen Threadripper von dem 3D V-Cache profitieren sollen. Denn im Grunde wird der zusätzliche Cache in erster Linie in Games eingespannt. Die Threadripper sind jedoch Chips für Workstations.

Der 3D V-Cache für APUs klingt ebenfalls spannend, denn dann könnten davon nicht nur die CPU-Kerne profitieren, sondern mutmaßlich auch die integrierte GPU. Das könnte sogar auch für Custom-Chips für kommende Spielekonsolen äußert hilfreich sein. Allerdings bleibt der zusätzliche 3D V-Cache teuer, sodass offen ist, wie AMD hier Kosten und Nutzen ausbalancieren möchte.

Quelle: Chiphell