Gerücht: AMD Ryzen 9000G APUs kommen noch 2025

Ein Beitrag bei X (vormals Twitter) hat Diskussionen und Spekulationen um AMDs kommende APU-Generation ausgelöst. Demnach werden diese neuen Prozessoren mit einer relativ starken integrierten Grafikeinheit im vierten Quartal dieses Jahres erwartet. Da die CPUs wohl auf der aktuellen „Zen 5“ Mikroarchitektur basieren werden, werden dafür Mainboards mit AM5-Sockel und DDR5-Hauptspeicher benötigt.

Eine neue APU-Generation (Accelerated Processing Unit) ist seitens AMD bereits überfällig. Schließlich hatte der Hersteller die Ryzen 8000G Desktop-Prozessoren bereits auf der CES 2024 vorgestellt, also vor mehr als einem Jahr. Diese Generation von APUs mit dem Codenamen „Phoenix“ basiert noch auf „Zen 4“ CPU-Kernen und einer RDNA3-Grafikeinheit. Für die Nachfolger, die spekulativ Ryzen 9000G genannten APUs, wird „Zen 5“, die AMD mit der Ryzen 9000 Serie im Sommer 2024 in den PC-Bereich gebracht hat, und eine per RDNA 3.5 aufgebohrte Grafikeinheit erwartet.

Solche Prozessoren hat AMD bereits für Notebooks auf den Markt gebracht, nämlich die Ryzen AI 300 Serie alias „Strix Point“, die zudem noch eine NPU für KI-spezifische Aufgaben mitbringt. Ob der Hersteller diese Serie als Vorlage für die nächsten Desktop-APUs verwendet, ist bislang völlig unklar. Es wäre aber zu hoffen, denn während die Ryzen 8000G Serie von gesockelten APUs noch mit maximal acht CPU-Kernen erhältlich ist, sind die neuen Ryzen AI Max Notebook-CPUs mit sogar bis zu 16 Kernen verfügbar. Eventuell geht AMD aber nicht soweit und beschränkt die Ryzen 9000G auf maximal 12 Kerne, aber das ist weiterhin nur Spekulation.

Nichtsdestotrotz wären auch 12 CPU-Kerne mit der verbesserten integrierten Grafikeinheit eine gute Lösung für kompakte Systeme mit Mini-ITX Mainboard wie heimische Miniserver oder Wohnzimmer-PCs sowie Low-Power-Workstations. Zudem könnte AMD wie bei den Ryzen 8000G auch eine F-Serie günstigerer Prozessoren mit abgeschalteter Grafikeinheit auf den Markt bringen. Beispiele dafür sind Ryzen 5 8400F mit sechs Kernen und Ryzen 7 8700F mit acht Kernen.

Obwohl bislang lediglich das vierte Quartal 2025 als Einführungstermin für AMDs Ryzen 9000G APUs genannt wurde, wird doch spekuliert, dass der Hersteller die neuen Prozessoren mit potenter Grafikeinheit bereits auf der Computex in Taiwan im Mai ankündigen könnte.

