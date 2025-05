Computex: Chieftec bald auch mit Luftkühlern

Auf der Computex zeigt Chieftec nicht nur neue Gehäusemodelle und Netzteile, sondern auch seine ersten Luftkühler für Prozessoren. Für die beiden ausgestellten Modelle hat sich der Hersteller Erfahrung des bekannten Kühlerspezialisten Thermalright ins Haus geholt. Das ist auch am Design zu erkennen, aber die neuen CPU-Kühler sollen günstiger werden.

Es handelt sich um zwei Modelle mit jeweils sechs Heatpipes, die sich bei der Belüftung unterscheiden. Denn einer kommt mit einem Lüfter aus, während der zweite gleich zwei davon besitzt. Die Lüfter werden Thermalright-typisch per Klammer befestigt und der eigentliche Kühlkörper auf der CPU ist massiv. Die Heatpipes sind dort integriert für die Abfuhr der Wärme vom Prozessor zu den Kühllamellen.

Die Lüfter sind Temperatur-geregelt von 500 bis 2500 Upm und setzen auf mehr als die typischen sechs bis acht Blätter, um den Luftdruck zu erhöhen. Auf Beleuchtung wird verzichtet und das Metall ist einschließlich der Heatpipes in mattem Schwarz gehalten. Preislich plant Chieftec mit 60 bis 70 Euro für die beiden CPU-Kühler und will sich damit zwischen die zahlreichen günstigeren Modelle und High-End-Kühler etwa von be quiet! und Noctua setzen, aber eben erschwinglicher sein als letztere. Dabei soll die Qualität aber trotzdem hochwertig sein.

Daneben wurden die neuen „Vista“ Gehäuse gezeigt, die in den nächsten Monaten in Schwarz und Weiß für rund 60 Euro erscheinen sollen. Ein neues Netzteil mit 80 Plus Platin ist ebenfalls geplant – mit 1000 und 1200 Watt, aber das durfte erst gegen Ende dieses Jahres erscheinen.