Razer Blade 14 (2025) vorgestellt – und Blade 16 jetzt mit der GeForce RTX 5060

Razer ist für seine Gaming-Peripherie in Form von Mäusen, Tastaturen, Headsets und mehr bekannt. Aber das Unternehmen bietet auch Gaming-Notebooks in Form der Blade-Reihe an. Da erscheint nicht nur die nächste Generation des Blade 14, sondern auch eine neue Variation des Blade 16. Letzteres kann nun mit der GeForce RTX 5060 aufwarten. Damit sind also die GPU-Optionen aufgestockt worden.

Die neue Generation des Razer Blade 14 ist laut Hersteller an der dünnsten Stelle nur 15,7 mm dick und wiegt ca. 1,63 kg. Es handelt sich um das bisher dünnste 14-Zoll-Notebook des Anbieters. Trotz der geringen Dicke will man die Kühlung optimiert haben. Im Inneren des Geräts stecken bis zu AMD Ryzen AI 9 365 als Prozessoren und bis zu GeForce RTX 5070 als GPUs. Der OLED-Bildschirm des Notebooks löst mit 3K auf und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz, bei OLED-typischer Reaktionszeit von nur 0,2 ms. Lange Akkulaufzeiten soll der Akku mit 72 Whr garantieren. Bis zu 11 Stunden stellt Razer in Aussicht.

Das Razer Blade 14 nutzt ein Gehäuse aus Aluminium mit mattem Finish und integriert bis zu 64 GByte LPDDR5X-RAM mit 8.000 MHz Takt. Obendrein ist eine Tastatur mit Chroma-RGB-Beleuchtung an Bord, während sechs Lautsprecher mit THX Spatial Audio für Klang sorgen. Dazu sind als Schnittstellen ein UHS-II-microSD-Kartenleser, zwei USB-C-Ports (USB4), vollwertiges HDMI 2.1, Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7 zu vermerken.

Das bekannte Razer Blade 16 nutzt weiterhin ein OLED-Display mit 16 Zoll, QHD+ als Auflösung und 240 Hz Bildwiederholrate. Es bleibt bei dem AMD Ryzen AI 9 365 als Chip sowie 32 GByte LPDDR5X-RAM mit 8.000 MHz. Neu steht eben in diesem Fall die GeForce RTX 5060 als GPU-Option zur Auswahl.

