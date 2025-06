Teufel Rockster Neo: Bluetooth-Lautsprecher für gehobene Ansprüche

Teufel bringt in Deutschland diese Woche mit dem Rockster Neo einen neuen Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt. Dieser wird als Partyboy vermarktet. Zwar ist der Speaker mobil und kommt mit einem auswechselbaren LiFePO4-Akku, wiegt allerdings stolze 17 kg. Trotz der Tragegriffe sollte man sich also für den Transport wohl Hilfe holen. Dafür soll der Rockster Neo dann aber auch Lautstärken von bis zu 130 dB erreichen und auch größere Areale beschallen.

Der Teufel Rockster Neo kostet 899,99 Euro bzw. 1.799,99 Euro im Bundle mit insgesamt zwei Exemplaren plus einem 10 langen XLR-Kabel. Damit lassen sich dann nämlich zwei Speaker zu einem echten Stereo-Verbund verknüpfen. Alternativ lassen sich sogar bis zu 100 Exemplare in Reihe schalten. Auch wenn der Lautsprecher kabellose Audioübertragungen via Bluetooth mit SBC und AAC erlaubt, so bietet er ergänzend zwei analoge Eingänge (XLR/6,3-mm-Kombi). Diese sind jeweils als Instrument-, Mikrofon- oder Line-Eingang nutzbar. So lassen sich die Eingänge auch mischen, um etwa per Bluetooth Musik abzuspielen und dann noch ein Mikrofon für Karaoke anzuschließen.

Im Akkubetrieb sind mit dem Teufel Rockster Neo bis zu 36 Stunden Laufzeit bei 70 dB möglich. Alternativ lässt sich der Partyspeaker auch im Netzbetrieb verwenden. Über seinen USB-C-Port können externe Geräte mit einer Powerbank-Funktion aufgeladen werden. Nach IP44 ist der Lautsprecher vor Staub und Wasser geschützt. Zusätzlich verfügen die Ecken über Gummipolster, um vor Stößen zu schützen.

Bedienen kann man den Teufel Rockster Neo über die offizielle Begleit-App Teufel Go, einen Gain-Regler auf der Rückseite zur Abstimmung der Lautstärke verbundener Geräte und weitere Bedienelemente an der Vorderseite, beispielsweise um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren und verschiedene Klangmodi auszuwählen. Im Übrige verbaut der Hersteller hier ein XXL-Koax-System, bei dem ein Hochtöner mittig vor dem 300-mm-Tieftöner sitzt. Das soll für besten Sound sorgen.

Erhältlich ist der Bluetooth-Speaker Teufel Rockster Neo ab sofort direkt über den Webshop von Teufel.

Quelle: Teufel