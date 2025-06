Razer Kishi V3, V3 Pro und V3 Pro XL: Drei neue Controller für mobile Endgeräte

Razer hat gleich drei neue Controller für mobile Endgeräte vorgestellt: die Kishi V3, V3 Pro und V3 Pro XL. Es handelt sich hier aber nicht um unabhängige Eingabegeräte, sondern Aufsätze, die quasi das jeweilige Smartphone oder Tablet einrahmen. Beim Kauf gibt es je nach Modell bis zu sechs Monate Apple Arcade als Bonus dazu. Die Spiele-Flatrate bietet Zugriff auf zahlreiche Games. Überdies unterstützen die beiden Modelle Kishi V3 Pro und Kishi V3 Pro XL sogar Razer Sensa HD Haptics für mehr Immersion durch zu den Spielen passende Vibrationen.

Anzeige

Der Kishi V3 Pro ist primär für Smartphones gedacht, passt aber auch an Mini-Tablets mit bis zu 8 Zoll Diagonale. Zur Steuerung bietet er TMR-Thumbsticks mit austauschbaren Kappen, zwei Rücktasten und Claw-Grip-Schultertasten. Als Begleit-App, dient, wie auch für die anderen beiden Modelle, Razer Nexus. Darüber ist auch Remote Play von PC-Titeln möglich. Ebenfalls erwähnt Razer eine USB-C-Passthrough-Ladefunktion sowie einen integrierten Port für 3,5-mm-Audio.

Der Kishi V3 Pro XL behält alle Vorteile des Pro-Modells bei, eignet sich jedoch auch für Tablets bis 13 Zoll Diagonale. Last but not least hätten wir da noch das reguläre Modell Razer Kishi V3, ohne Sensa HD Haptics. Dieser Controller Aufsatz bietet TMR-Thumbsticks, zwei Mausklick-Rücktasten, sowie Unterstützung für USB-C-Passthrough-Aufladen, PC-Kompatibilität und einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.

Wichtig: Beim Kauf des Razer Kishi V3 Pro XL gibt es sechs Monate Apple Arcade für Neukunden gratis. Bei den anderen beiden Versionen sind es nur drei Monate.

Preis der Razer Kishi V3

Razer Kishi V3 – 109,99 € UVP

Razer Kishi V3 Pro – 169,99 € UVP

Razer Kishi V3 Pro XL – 229,99 € UVP

Quelle: Pressemeldung