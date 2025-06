Nintendo Switch 2: Sony ist nicht von der Leistung überzeugt

Am. 5. Juni 2025 ist die Nintendo Switch erschienen. Die Spielekonsole verkauft sich bislang laut dem Hersteller hervorragend. In Japan hat der Launch zudem zahlreiche Rekorde gebrochen. Natürlich beobachtet die gesamte Gaming-Branche, inklusive Microsoft und Sony, das Geschehen. Bei Sony wiegelt man dabei jedoch auch ab. So hat man gegenüber Investoren betont, dass es derzeit mindestens die Leistung einer PlayStation 5 brauche, um am großen Fernsehgerät ein gutes Erlebnis zu bieten.

Anzeige

Jene Leistung erreicht die Nintendo Switch 2 natürlich nicht. In Sachen Rohleistung liegt sie wohl vielmehr zwischen einer PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro. Sonys Präsident und CEO, Hideaki Nishino, hat dabei erklärt, dass der erfolgreiche Launch der Switch 2 grundsätzlich für die ganze Branche ein gutes Zeichen sei. Ein breiter Markt sei etwas, von dem am Ende auch Sony profitiere. Die PlayStation-Strategie weiche jedoch ab und biete ein einzigartiges Gaming-Erlebnis.

Zumal Sony mit der PlayStation 5 Pro auch noch die aktuell leistungsfähigste Konsole auf dem Markt hat. Sicherlich hat der CEO des Unternehmens also nicht ganz unrecht, wenn er von verschiedenen Strategien und Zielgruppen ausgeht. Auswirkungen auf die Third-Party-Unterstützung sieht er zudem nicht, da im Grunde alle Publisher die Multiplattform-Entwicklung forcieren, um die horrenden Budgets wieder reinholen zu können.

Letzten Endes gibt es am Markt für Games und Spielekonsolen sicherlich genug Platz für sowohl Nintendo, Microsoft als auch Sony.

Quelle: VGC