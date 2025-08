AMD bringt Radeon RX 9060 (ohne XT)

Die Radeon RX 9060 XT ist erst seit Juni dieses Jahres erhältlich, aber AMD hat die aktuelle Serie von Desktop-Grafikkarten jetzt bereits um ein weiteres Modell ergänzt. Auf der Website des Herstellers ist nun die Radeon RX 9060 ohne XT-Zusatz gelistet. Diese ist gegenüber der Radeon RX 9060 XT mit 8 GByte bei Stream-Prozessoren und Taktraten etwas abgespeckt.

So verfügt die neue Radeon RX 9060 (ohne XT) über nur noch 28 statt 32 RDNA4 Compute-Einheiten, was auf 1792 statt 2048 Stream-Prozessoren bzw. Shader-Einheiten hinausläuft. Zudem wurden die Frequenzen des Navi 44 Grafikchips gesenkt. Zwar nennt AMD keine Taktraten, aber die angegebenen Leistungswerte sind niedriger als bei der seit Anfang Juni ab 315 Euro erhältlichen Radeon RX 9060 XT mit 8 GByte.

Dass AMD selbst keine Taktraten nennt, deutet darauf hin, dass die neue Radeon RX 9060 vorwiegend für Komplettsysteme von Systemintegratoren gedacht ist. Diese können ihre Grafikkarten (in einem gewissen Rahmen) selbst eintakten, abhängig von den thermischen Gegebenheiten innerhalb der PC-Gehäuse.

Beim Grafikspeicher bleibt es bei 8 GByte GDDR6 an einem 128 bit breiten RAM-Interface, aber der Speichertakt ist von 20 auf 18 Gbit/s reduziert. Das resultiert in einer rund 10 Prozent niedrigeren Speicherbandbreite (288 statt 320 GByte/s). AMD hat auch den typischen Stromverbrauch des neuen 9060-Modells etwas gesenkt. Dieser ist im Vergleich zur Radeon RX 9060 XT von 150 auf 132 Watt gesenkt worden, was auf die niedrigeren Taktraten zurückzuführen sein dürfte.

Wann die ersten PCs mit der Radeon RX 9060 (ohne XT) im Handel verfügbar sein werden und ob die neue Grafikkarte auch einzeln erhältlich sein wird, ist noch unklar.

