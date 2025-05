Computex: Powercolor mit drei Radeon RX 9060 XT

AMD hat gestern die lange erwarteten Radeon RX 9060 XT Grafikkarten vorgestellt, die Anfang Juni in den Handel kommen. Auf der Computex präsentiert Powercolor als langjähriger AMDD-Partner seine entsprechenden Modelle, beschränkt sich dabei aber auf drei Varianten. Zudem wird ein Sondermodell einer Radeon RX 9070 XT gezeigt, für die der Hersteller eine eigene Comicfigur geschaffen hat.

Anzeige

Powercolor nennt die im asiatischen Manga/Anime-Stil gehaltene Figur „Reva“ und bezeichnet sie als Hüterin des Höllenhundes – in Anspielung an die eigene Grafikkartenserie „Hellhound“. Und die dazu gehörende Grafikkarte ist dann auch eine Radeon RX 9070 XT Hellhound, aber in Weiß.

Leider ist dieses Modell bislang nur für den asiatischen Markt geplant. Lediglich bei entsprechender Nachfrage von (Groß-)Händlern könnte sie später auch in anderen Regionen der Welt erhältlich sein.

Hierzulande werden aber Powercolors drei Varianten von AMDs neuer Radeon RX 9060 XT in den Handel kommen. Dabei nutzt der taiwanische Hersteller seine bekannten Serien Reaper (2 Lüfter), Hellhound und Hellhound Spectral White (3 Lüfter), wobei nur die günstigere Reaper auch mit 8 GByte erhältlich sein wird. Alle anderen kommen mit 16 GByte.

Die neuen Grafikkarten setzen auf eine dezente Beleuchtung, etwa die Lüfter und im hinteren Bereich (siehe Bild unten). Dies kann per Schalter unterdrückt werden. Zudem verfügen die Modelle über einen weiteren Schalter, mit dem zwischen zwei BIOS-Versionen gewechselt werden kann: Silent und Overclocked.