Medion Signium 14 S1 OLED: Neues Notebook der gehobenen Klasse

Medion hat bereits diverse Notebooks im Angebot, beispielsweise unter dem Banner seiner Gaming-Marke Erazer. Neu startet jetzt jedoch die hauseigene Untermarke Signium. Das erste Modell der Reihe ist das Notebook Medion Signium 14 S1 OLED. Wie die Bezeichnung es schon klarstellt, so ist hier ein OLED-Bildschirm an Bord. Dieser kommt auf 14 Zoll Diagonale im Format 16:10, 120 Hz Bildwiederholrate und eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln. Überdies ist der Screen von der VESA nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert worden. Er wird 400 Nits hell und deckt den Farbraum sRGB zu 100 % ab.

Anzeige

Der Laptop Medion Signium 14 S1 OLED schwächelt allerdings beim Prozessor, denn es steckt nur der Mittelklasse-Chip Intel Core 5 120U im Inneren. Begleitet wird dieser von 16 GByte DDR4-RAM und einer PCIe4-SSD mit 512 GByte Speicherplatz. Es fehlt an einer eigenständigen GPU, sodass das Notebook für Spieler bedauerlicherweise nicht infrage kommt. Ansprechen will der Hersteller dennoch Nutzer mit gehobenen Ansprüchen. Die will man etwa auch mit dem Gehäuse aus Aluminium und Magnesium abholen.

Das Medion Signium 14 S1 OLED wiegt nur rund ein Kilogramm. An Bord ist auch ein 3-Zellen-Akku mit 55 Wh. Dank Schnellladung kann das Notebook in 60 Minuten von 0 auf 80 % geladen werden. Zur weiteren Ausstattung zählt auch eine IR-FHD-Webcam, die auch zur biometrischen Anmeldung über Windows Hello genutzt werden kann. Auch ein Dual-Mikrofon-Array darf da nicht fehlen. Über einen Privacy Switch kann beides auch deaktiviert werden. Für die Kühlung beruft Medion sich auf zwei Lüfter und zwei Heatpipes sorgen.

Das neue Medion Signium 14 S1 OLED ist ab sofort zum Preis von 799,00 Euro im Webshop des Herstellers erhältlich. Die Tabelle unten zeigt die technischen Eckdaten in der Übersicht.

Technische Ausstattung des MEDION Signium 14 S1 OLED (MD600002)