Arctic Xtender: Einstieg in den Markt für PC-Gehäuse

Arctic ist den meisten Lesern sicherlich bekannt. Der Schweizer Hersteller ist für seine Kühllösungen bekannt. Doch auf der Computex 2025 hat das Unternehmen jetzt auch sein erstes PC-Gehäuse vorgestellt. Es trägt die Bezeichnung Xtender und soll in gleich sechs unterschiedlichen Varianten auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich um ein ATX-Case, in das auch E-ATX-Mainboards passen. Auch Wasserkühlungen mit bis zu zwei 420-mm-Radiatoren lassen sich verwenden.

Anzeige

Einer der Radiatoren findet in diesem Fall an der rechten Seitenwand seinen Platz, der andere unter dem Deckel. Ab Werk sitzen aber an der Seite drei 140-mm-Lüfter mit ARGB, die P14 Pro. Zwei weitere Lüfter mit 120 mm, die P12 Pro, sitzen hinten. Diese neuen Lüfter will Arctic aber auch separat vertreiben. Wie bei vielen Konkurrenten sitzt das Netzteil am Boden in einem abgetrennten Kasten. Wer lieber Blicke in das Innere erlauben will, kann die linke Gehäuseseite durch ein Glaspanel austauschen.

Das Gehäuse Arctic Xtender nutzt natürlich Staubfilter für die Öffnungen in Deckel und Seitenwand. Sie werden, nichts Ungewöhnliches, magnetisch befestigt. Als Alternative zur Standardversion erscheint auch noch das Xtender mit dem Namenszusatz „VG“. Dieser steht für „Vertical GPU Mount“, denn es liegt ein PCI-Express-Riser-Kabel bei, um einen vertikalen Einbau von Grafikkarten zu ermöglichen. Bedauerlicherweise unterstützt das besagte Kabel aber nur PCI Express 4.0. Für diese Entscheidung führt der Hersteller technische Gründe bzw. Probleme mit PCI Express 5.0 an.

Das Arctic Xtender bzw. Xtender VG soll bereits im Laufe des Juni 2025 in den Handel kommen. Die Standardversion wird 149,99 Euro kosten. Ein weißer Ableger wird für 159,99 Euro den Besitzer wechseln. Für die VG-Version soll dann eine Preisempfehlung von 179,99 Euro gelten.