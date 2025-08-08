Letzte Chance beim Recaro Aer Gewinnspiel

Nachdem wir kürzlich den Recaro Aer getestet und die Verlosung eines Exemplars dieses in Deutschland hergestellten Gaming-Stuhls gestartet haben, geht unser Sommergewinnspiel mit Recaro am Sonntag zu Ende. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein Hinweis darauf. Denn um diesen Gaming-Chair in der Vollausstattung im Wert von 509 Euro gewinnen zu können, müssen lediglich zwei Fragen zum Recaro Aer korrekt beantwortet werden.

Der Recaro Aer ist laut Hersteller ein konfigurierbarer Gaming-Stuhl, der Funktionalität und Komfort vereint. Konzipiert für unzählige Stunden bequemes Sitzen, soll er die Basis für den Gaming-Erfolg der Nutzer bilden. Der Stuhl besitzt eine atmungsaktive Mesh-Rückenlehne und eine individuell justierbare Premium-Synchronmechanik. Die gepolsterten Multifunktionsarmlehnen sollen auch in hitzigen Situationen volle Rückendeckung bieten.

Sowohl funktionell als auch farblich lässt sich der Recaro Aer an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Anwender dürfen vor dem Kauf zwischen Midnight-Black, Ocean-Blue, Ruby-Red und Royal-Blue wählen für die beste zum eigenen Gaming-Setup passende Farbvariante. Abgerundet wird das Design durch die auffällige und ansprechende Kontur. Drei fest arretierbare Sitzpositionen erlauben dem Nutzer, sich mit nur einem Handgriff in die bestmögliche Position zu bringen, etwa für höchste Konzentration beim Kampf gegen den Endgegner.

Wenn ihr euch unseren Review des Recaro Aer, der auch ein Video zur Veranschaulichung der Funktionen enthält, sollten die beiden Fragen zum Gaming-Stuhl kein Problem sein. Wie ihr an unserem Sommergewinnspiel mit Recaro teilnehmen könnt, erfahrt ihr auf der Gewinnspielseite.

