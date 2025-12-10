Druckertreiber aktualisieren: Softwareprobleme mit dem Drucker einfach vermeiden

Viele technische Probleme rund um den Computer lassen sich durch regelmäßige Software-Updates vermeiden. Insbesondere Treiber-Updates werden dabei jedoch oft vernachlässigt, was besonders bei Druckern zu Problemen führen kann.

Anzeige

Darum kommt es immer wieder zu Problemen mit Druckern

Wer einen Drucker besitzt kennt das leidige Problem mit der Technik oft aus eigener Erfahrung. Man möchte nur kurz ein Dokument ausdrucken, aber ausgerechnet in diesem Moment erhält man eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm, dass gerade etwas nicht mit dem Drucker stimmt und der Ausdruck nicht funktioniert. Diese Probleme treten fast immer dann auf, wenn man es gerade eilig hat und einen wichtigen Ausdruck benötigt. Dann sitzt der Frust bei den Nutzern besonders tief und es kommt Hektik auf. Diese Druckerprobleme treten in der Regel immer dann auf, wenn unterschiedlichste Faktoren aufeinandertreffen und nicht harmonieren. In den meisten Fällen besteht dann ein Kommunikationsproblem zwischen dem Drucker und dem angeschlossenen Desktop-PC oder Notebook. Die Komplexität von Druckern wird dabei oft von vielen Nutzern unterschätzt, immerhin handelt es sich bei einem Drucker um ein umfangreiches System, welches nicht nur auf Hardware, sondern auch auf Software basiert.

Das sind die häufigsten Gründe für Druckerprobleme

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen und Ursachen für technische Probleme mit dem Drucker. Zu den bekanntesten Problemen gehören beispielsweise der allseits bekannte Papierstau, der nicht selten durch ungeeignetes oder falsch eingelegtes Papier verursacht wird. Aber auch eingetrocknete oder falsch eingesetzte Tintenpatronen sowie verstopfte Druckköpfe sind ein häufiger Grund für Fehlermeldungen auf dem Bildschirm oder schlechte Druckergebnisse auf dem Papier. Diese lassen sich in der Regel recht einfach durch den mitgelieferten Wartungsmodus beheben. Wesentlich spannender wird es jedoch, wenn der Drucker nicht mehr korrekt als Standarddrucker erkannt wird oder es zu Netzwerk- oder Verbindungsproblemen per WLAN oder USB-Kabel kommt und Druckaufträge deshalb gar nicht mehr durchgeführt werden können. In diesem Fall liegt oft kein Hardwaredefekt am Gerät oder den verwendeten Druckerpatronen vor, sondern viel mehr handelt es sich in den meisten Fällen um ein Softwareproblem.

Deshalb sind Treiber-Updates wichtig für die problemlose Nutzung

Während die meisten Nutzer akribisch auf die regelmäßige Aktualisierung ihres Betriebssystems, die Sicherheitsprogramme wie etwa Virenschutz-Software sowie die genutzten Anwendungen achten, wird die Treibersoftware für die unterschiedlichsten Hardware-Komponenten wie etwa Monitore, Grafikkarten, Eingabegeräte, Webcams, Scanner und auch Drucker oft sehr stiefmütterlich behandelt. Dabei sind diese Treiber die essenzielle Software und Schnittstelle zwischen dem Computer mit seinem Betriebssystem und den Peripheriegeräten mit ihrer eigenen Software. Sie sorgen im Prinzip dafür, dass die Geräte miteinander kommunizieren können und problemlos funktioniert. Ist die Treibersoftware veraltet, kann es sehr schnell zu Problemen kommt. Insbesondere Drucker sind hier sehr anfällig. Treiber-Updates bei Druckern haben neben der Kompatibilitätsverbesserung aber noch andere wichtige Vorteile. Sie tragen in vielen Fällen auch zu Produktverbesserungen wie etwa schnelleren Ausdrucken oder verringerte Tintenverbräuchen bei oder schließen gefährliche Sicherheitslücken, die von Hackern genutzt werden könnten.

Darauf sollte man bei der Treiber-Aktualisierung unbedingt achten

In den meisten Fällen verlaufen Treiber-Updates problemlos, denn im Idealfall werden diese vom Betriebssystem selbst angestoßen und installiert. Ist dies nicht der Fall, muss man sich die Software selbst herunterladen. Dabei sollte man jedoch auf Original-Software achten und diese ausschließlich von der offiziellen Website des Herstellers herunterladen, um die Installation potenzieller Schadsoftware wie Malware oder Viren zu vermeiden. Beim Download sollte zudem darauf geachtet werden, dass es sich um die richtige Software handelt, die auch wirklich zum jeweiligen Druckermodell passt und mit dem genutzt Betriebssystem kompatibel ist. Bevor der neue Treiber installiert wird, kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, den alten Treiber zu deinstallieren. In jedem Fall sollte man das mitgelieferte Handbuch bzw. PDF des Herstellers lesen, denn hier finden sich oft individuelle und wichtige Hinweise und Vorgehensweisen zur Aktualisierung von Treibern.