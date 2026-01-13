be quiet! Power Zone 2 1200W und Pure Power 13 M 1200W: Zwei neue Netzteile starten

be quiet! hat mit den Power Zone 2 1200W und Pure Power 13 M 1200W zwei neue Netzteile vorgestellt. Gemeinsam haben sie, die Bezeichnungen verraten es, eine Leistung von bis zu 1.200 Watt. Untergebracht sind die Komponenten in robusten Stahlgehäusen. Der Hersteller ust offenbar von der Qualität überzeugt, denn er bietet eine zehnjährige Garantie. Ein zentraler Unterschied: Das Power Zone 2 1200W ist nach 80 Plus Platinum sowie Cybenetics Platinum zertifiziert, das Pure Power 13 M „nur“ nach 80 Plus Gold.

Anzeige

Das be quiet! Power Zone 2 1200W nutzt eine semi-passive Kühlung mit Zero-RPM-Modus für einen lautlosen Betrieb bei niedriger bis mittlerer Last. Der Pure Wings 3 140-mm-Lüfter startet somit nur bei Bedarf und läuft nach hoher Auslastung noch 2 bis 5 Minuten weiter, um häufige Startgeräusche zu vermeiden und den Verschleiß zu minimieren. Das Power Zone 2 1200W ist vollständig ATX-3.1-konform und PCIe-5.1-fähig. Es verfügt über zwei native 12V-2×6-Kabel mit 90-Grad-Winkelsteckern, die jeweils bis zu 600 Watt für leistungsstärkste Grafikkarten liefern. Dazu kommen auch drei PCIe-6+2-Pin-Anschlüsse. Alle Kabel sind abnehmbar und als flexible Flachbandkabel ausgeführt.



Dazu kommt dann das erwähnte be quiet! Pure Power 13 M 1200W. Auch dieses Netzteil nutzt eine semi-passive, temperaturgesteuerte Kühlung. Sie verwendet einen 120-mm-be-quiet!-Lüfter. Auch das Pure Power 13 M 1200W ist vollständig ATX-3.1-konform und PCIe-5.1-bereit. Es bietet einen 12V-2×6-Anschluss mit bis zu 600 W sowie vier PCIe-6+2-Pin-Stecker. Modulares Kabelmanagement kann auch hier genutzt werden.

Das neue be quiet! Power Zone 2 1200W ist ab dem 27. Januar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,90 Euro erhältlich. Das Pure Power 13 M 1200W folgt ab dem 10. Februar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 214,90 Euro.