Sony Bravia: Japanischer Hersteller trennt sich von der traditionsreichen TV-Sparte

Sony konkurriert im Markt für Fernsehgeräte mit erfolgreichen Herstellern aus Südkorea (LG, Samsung) sowie China (Hisense, TCL). Dabei sind die Marktanteile des japanischen Unternehmens in den letzten Jahren jedoch immer weiter abgesackt. Deswegen ist es wohl keine große Überraschung, dass man sich nun aus jenem Segment zurückziehen will. Zumindest wird es keine Bravia-TVs mehr geben, wie wir sie aktuell noch kennen. Allerdings wird die Marke weiterbestehen – unter einem neuen Dach.

Anzeige

Denn Sony hat angekündigt, dass man seine TV-Sparte in ein neues Joint-Venture ausgliedern will. Partner ist dafür der bisherige Rivale TCL. TCL soll letzten Endes 51 % der Anteile an dem noch namenlosen, neuen Unternehmen halten. Die restlichen 49 % werden auf Sony entfallen. Fernsehgeräte werden dann von dem neuen Unternehmen entwickelt und vermarktet. Sie dürfen aber weiterhin unter den Namen „Sony“ und „Bravia“ angeboten werden. Viele Kunden bemerken diesen Wandel zunächst also vielleicht gar nicht direkt.

Sony und TCL haben eine noch nicht rechtlich verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Vor Ende März 2026 will man die gemeinsamen Pläne dann finalisieren und bindend machen. Das neue Joint-Venture soll dann, wenn alles nach Plan verläuft, ab April 2027 seinen Betrieb aufnehmen. Das heißt jedoch auch, dass erste Smart-TVs des neuen Unternehmens wohl frühestens 2028 auf den Markt kommen dürften. Für 2026 und 2027 wäre Sony also wie bisher weiterhin alleine am Zug.

Das neue Unternehmen soll die Stärke der Marken Sony und Bravia mit der Effizienz von TCL verbinden. Offen ist, ob man dann bestehende Modellreihen nahtlos fortführen wird oder sich vielleicht eher für einen generellen Neustart des Line-ups entscheidet. Das muss sich dann auf Zeit herausstellen.

Quelle: Sony